fechar
Celebridades | Notícia

Bia Miranda e Vinícius Jr. teriam passado noite juntos após festa no Rio em julho

Segundo colunista, a influenciadora e o jogador do Real Madrid intensificaram contato iniciado por mensagens picantes, partindo para encontro pessoais

Por Bianca Tavares Publicado em 24/10/2025 às 11:36
Imagem de Bia Miranda e Vini Jr.
Imagem de Bia Miranda e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O nome de Bia Miranda voltou a ganhar destaque na mídia após a repercussão de sua troca de mensagens picantes com Vinícius Jr., do Real Madrid.

O que parecia apenas conversas provocantes teria evoluído para um encontro pessoal entre os dois, com direito a uma noite a sós.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Vini Jr. organizou uma festa de aquecimento no Rio de Janeiro no início de julho, poucos dias antes de seu aniversário, reunindo amigos próximos e personalidades do meio artístico e esportivo. O encontro entre o jogador e a influenciadora digital teria ocorrido nesse evento.

Leia Também

Bia Miranda, conhecida por sua participação em A Fazenda 2022, foi convidada diretamente por Vinícius Jr. Eles já haviam trocado mensagens antes da festa, mas a aproximação tornou-se mais intensa durante o evento.

Relatos indicam que o jogador e a influenciadora decidiram passar a noite juntos após a confraternização, reforçando os rumores de um possível romance.

Apesar da repercussão nas redes sociais, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mantendo o mistério sobre o relacionamento.

Leia também

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil
Celebridades

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil
Suposto affair de Vini Jr., conta que vive com bala alojada na cabeça: ‘Eu tinha pouco tempo de vida’
Vini Jr.

Suposto affair de Vini Jr., conta que vive com bala alojada na cabeça: ‘Eu tinha pouco tempo de vida’

Compartilhe

Tags