Bia Miranda e Vinícius Jr. teriam passado noite juntos após festa no Rio em julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo colunista, a influenciadora e o jogador do Real Madrid intensificaram contato iniciado por mensagens picantes, partindo para encontro pessoais

Clique aqui e escute a matéria

O nome de Bia Miranda voltou a ganhar destaque na mídia após a repercussão de sua troca de mensagens picantes com Vinícius Jr., do Real Madrid.

O que parecia apenas conversas provocantes teria evoluído para um encontro pessoal entre os dois, com direito a uma noite a sós.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Vini Jr. organizou uma festa de aquecimento no Rio de Janeiro no início de julho, poucos dias antes de seu aniversário, reunindo amigos próximos e personalidades do meio artístico e esportivo. O encontro entre o jogador e a influenciadora digital teria ocorrido nesse evento.

Lorena Maria rebate MC Daniel e detalha gastos com filho Rás

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil Leia Também

Bia Miranda, conhecida por sua participação em A Fazenda 2022, foi convidada diretamente por Vinícius Jr. Eles já haviam trocado mensagens antes da festa, mas a aproximação tornou-se mais intensa durante o evento.

Relatos indicam que o jogador e a influenciadora decidiram passar a noite juntos após a confraternização, reforçando os rumores de um possível romance.

Apesar da repercussão nas redes sociais, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mantendo o mistério sobre o relacionamento.

