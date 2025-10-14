Rafa Kalimann revela o que a motivou ter filho em menos de um ano de namoro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grávida de seis meses de Zuza, a ex-BBB contou que o casal planejou a gestação e vive o momento com amor, leveza e novos planos em família

Rafa Kalimann, grávida da primeira filha com o cantor Nattan, revelou que a ideia de ter um bebê partiu dele. Aos seis meses de gestação de Zuza, a ex-BBB contou em entrevista ao gshow que o momento chegou de forma natural, quando ambos decidiram dar o próximo passo na relação - menos de um ano após o início do namoro.

“Foi ele que puxou o assunto”, disse Rafa. “Conversamos sobre o sonho de ser mãe e pai. Eu disse que queria começar a pensar na gestação, e ele respondeu: ‘Vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com responsabilidade?’. Foi uma decisão conjunta e muito de coração”.

Rafa e Nattan começaram a namorar em dezembro de 2024. A apresentadora explicou que, por ser uma gravidez planejada, o sentimento foi ainda mais intenso. “Quando vem como escolha, a responsabilidade é maior. Fizemos exames, acompanhamentos, conversamos muito antes de começar o processo. Quando o positivo veio, foi a realização de um sonho.”

Ela contou que o casal imaginava que demoraria mais para engravidar, mas o resultado veio rapidamente. Desde então, têm vivido a experiência com leveza e entusiasmo. “Está nascendo um pai e uma mãe. É tudo novo, mas está fluindo com muito amor”, afirmou.

Rafa também adiantou que deseja uma família grande. “Gosto de casa cheia, mesa grande. Quero ser aquela avó que recebe todo mundo, com criança correndo e cachorro pela casa”, brincou.

Durante a gestação, o casal tem compartilhado momentos especiais nas redes sociais. A influencer afirmou que pretende continuar mostrando parte da rotina com a filha, mas com equilíbrio. “Sou uma mãe coruja e vou querer postar, mas com bom senso, respeitando o tempo dela”.

Por fim, Rafa relembrou que conheceu Nattan em 2018, quando ele ainda era fã e pediu uma foto. Anos depois, os dois se reencontraram nos bastidores do Dança dos Famosos e, segundo ela, o romance aconteceu naturalmente. “A gente já era muito parecido, e quando nos vimos de outro jeito, decidimos ficar juntos. E aqui estamos - eu, ele e a Zuza a caminho”.