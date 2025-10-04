Nattan fala sobre sintomas de gravidez: "Mais que ela..."

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rafa Kalimann e Nattan falaram sobre a espera da primeira filha no Conversa com Bial e revelaram momentos divertidos da primeira gestação

Clique aqui e escute a matéria

À espera da primeira filha, Rafa Kalimann e o cantor Nattan foram entrevistados por Pedro Bial na última quarta-feira (1).

Durante a conversa, o artista surpreendeu ao revelar que também sente os efeitos da gestação.

“Acho que reflete totalmente em mim a gravidez, acredita? Sinto sono, enjoo e fome até mais do que ela…”, contou Nattan, arrancando risadas da plateia.

Leia Também Ana Castela e Zé Felipe encantam fãs com nova foto após assumirem romance

Em tom de brincadeira, ele ainda disse que Rafa costuma aproveitar a gravidez para fazer alguns pedidos inusitados. A influenciadora, no entanto, não deixou passar e rebateu: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz para mim às duas horas da manhã? Não sou eu”.

O casal, que vive um dos momentos mais marcantes da relação, mostrou descontração e cumplicidade ao falar da nova fase em rede nacional.

