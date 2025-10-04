Nattan fala sobre sintomas de gravidez: "Mais que ela..."
Rafa Kalimann e Nattan falaram sobre a espera da primeira filha no Conversa com Bial e revelaram momentos divertidos da primeira gestação
À espera da primeira filha, Rafa Kalimann e o cantor Nattan foram entrevistados por Pedro Bial na última quarta-feira (1).
Durante a conversa, o artista surpreendeu ao revelar que também sente os efeitos da gestação.
“Acho que reflete totalmente em mim a gravidez, acredita? Sinto sono, enjoo e fome até mais do que ela…”, contou Nattan, arrancando risadas da plateia.
Em tom de brincadeira, ele ainda disse que Rafa costuma aproveitar a gravidez para fazer alguns pedidos inusitados. A influenciadora, no entanto, não deixou passar e rebateu: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz para mim às duas horas da manhã? Não sou eu”.
O casal, que vive um dos momentos mais marcantes da relação, mostrou descontração e cumplicidade ao falar da nova fase em rede nacional.