Nattan fala sobre sintomas de gravidez: "Mais que ela..."

Rafa Kalimann e Nattan falaram sobre a espera da primeira filha no Conversa com Bial e revelaram momentos divertidos da primeira gestação

Por Bianca Tavares Publicado em 04/10/2025 às 13:00
Imagem de Nattan e Rafa Kalimann
Imagem de Nattan e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

À espera da primeira filha, Rafa Kalimann e o cantor Nattan foram entrevistados por Pedro Bial na última quarta-feira (1).

Durante a conversa, o artista surpreendeu ao revelar que também sente os efeitos da gestação.

“Acho que reflete totalmente em mim a gravidez, acredita? Sinto sono, enjoo e fome até mais do que ela…”, contou Nattan, arrancando risadas da plateia.

Em tom de brincadeira, ele ainda disse que Rafa costuma aproveitar a gravidez para fazer alguns pedidos inusitados. A influenciadora, no entanto, não deixou passar e rebateu: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz para mim às duas horas da manhã? Não sou eu”.

O casal, que vive um dos momentos mais marcantes da relação, mostrou descontração e cumplicidade ao falar da nova fase em rede nacional.

