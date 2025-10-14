fechar
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casam em cerimônia emocionante no interior de São Paulo

A cantora cantou para a esposa durante a entrada; festa contou com convidados famosos como Xand Avião, Murilo Huff e Manu Bahtidão

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2025 às 23:05
Mari Fernandez e Júlia se casam
Mari Fernandez e Júlia se casam - Reprodução/Instagram

A cantora Mari Fernandez, de 24 anos, e Júlia Ribeiro, de 22, oficializam nesta terça-feira (14) sua união em uma fazenda no interior de São Paulo.

Durante a cerimônia, Mari emocionou os convidados ao cantar para a esposa na entrada, com a voz embargada pela emoção. Entre os presentes estavam nomes conhecidos da música, como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. A cantora Manu Bahtidão foi escolhida como uma das madrinhas do casamento.

Juntas há mais de dois anos, Mari e Júlia ficaram noivas no último Dia dos Namorados. Na véspera da celebração, a artista se declarou nas redes sociais: “Eu te escolho para a vida toda”.

