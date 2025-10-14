Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casam em cerimônia emocionante no interior de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A cantora cantou para a esposa durante a entrada; festa contou com convidados famosos como Xand Avião, Murilo Huff e Manu Bahtidão

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Mari Fernandez, de 24 anos, e Júlia Ribeiro, de 22, oficializam nesta terça-feira (14) sua união em uma fazenda no interior de São Paulo.

Durante a cerimônia, Mari emocionou os convidados ao cantar para a esposa na entrada, com a voz embargada pela emoção. Entre os presentes estavam nomes conhecidos da música, como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. A cantora Manu Bahtidão foi escolhida como uma das madrinhas do casamento.

Juntas há mais de dois anos, Mari e Júlia ficaram noivas no último Dia dos Namorados. Na véspera da celebração, a artista se declarou nas redes sociais: “Eu te escolho para a vida toda”.