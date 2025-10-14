Fernanda Vasconcellos volta às novelas após quase 10 anos e explica afastamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após uma década longe da TV para se dedicar à vida pessoal, atriz retorna em nova novela das 21h de Aguinaldo Silva, vivendo a chef Samira

Fernanda Vasconcellos está de volta às novelas depois de quase dez anos afastada das telinhas. Em entrevista à Marie Claire, a atriz revelou que esse intervalo foi motivado pela maternidade e não por uma decisão planejada. Agora, ela se prepara para interpretar Samira, uma chef misteriosa em Três Graças, nova novela das 21h escrita por Aguinaldo Silva.

O retorno marca um momento especial na carreira de Fernanda. Longe das tramas desde 2015, ela aceitou o convite para integrar o elenco da nova produção da TV Globo, que estreia em 20 de outubro. “É uma sensação de recomeço. Parece tudo novo porque acabei de ser mãe. Meu filho tem três anos, então meu olhar sobre tudo mudou”, contou.

Desde o nascimento de Romeo, seu filho com o ator Cássio Reis, Fernanda dedicou-se integralmente à maternidade. “Não sei se posso dizer que escolhi [ficar longe do trabalho], porque não saberia fazer diferente. Senti falta da atuação, mas sofreria ainda mais se ficasse longe do meu filho. Foi uma decisão do coração, não da razão”, explicou.

Na trama de Aguinaldo Silva, Fernanda dará vida a Samira, uma chef de cozinha talentosa e reservada que esconde uma vida paralela. A atriz destacou que a profundidade da personagem, a direção de Luiz Henrique Rios e a força do texto foram essenciais para seu retorno. “Samira é ambivalente, cheia de camadas. Isso me encantou”, afirmou.

Fernanda também comentou sobre a mudança no visual: ela adotou um corte pixie moderno especialmente para o papel. “Foi uma escolha da caracterização. Combina com a Samira, que é prática e objetiva. Além disso, me deixa mais à vontade em cena. Adorei o resultado”, disse.