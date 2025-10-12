Lucas Guimarães desabafa sobre "fama de corno" após fim do casamento com Carlinhos Maia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães desabafa sobre ataques, exposição e possibilidade de reconciliação. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Lucas Guimarães voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o fim do relacionamento com Carlinhos Maia. O apresentador do “Eita, Lucas!”, do SBT, abriu o coração em uma live no Instagram neste sábado (11), desabafando sobre a repercussão da separação e o impacto dos comentários que tem recebido na internet.

Visivelmente abalado, o influenciador contou que ainda sofre com as críticas e os rótulos que surgiram após o término, especialmente o de “corno”.

“Eu não aguento mais essa fama de corno, eu juro! Isso mexe com o emocional, de verdade. Eu também não queria ser corno, não”, desabafou Lucas, em conversa com Simone Mendes e sua irmã, Simaria.

Ele afirmou que, embora tente não se deixar afetar pela opinião pública, a exposição e as acusações acabam abalando seu emocional.

O apresentador também revelou que, desde o fim do casamento em julho, não se envolveu com ninguém e que o período tem sido de reflexão e autoconhecimento. “Tem dois meses que eu não faço nada. Desde que terminei, não me relacionei com ninguém”, contou. Segundo ele, a prioridade agora é se reconectar consigo mesmo e buscar paz.

Durante a conversa, Simone aconselhou o amigo a não se deixar atingir pelos comentários negativos: “Amigo, para de ler essas coisas! Isso vai te deixar mal”. Lucas respondeu que é difícil ignorar as críticas constantes.

Em entrevista ao “Fofocalizando”, na última sexta-feira (10), Lucas também comentou sobre o futuro com Carlinhos Maia, com quem viveu por 15 anos. Apesar de dizer que está focado na carreira, ele não descartou uma possível reconciliação, mas com novas condições. “Acredito que tanto eu quanto ele corremos riscos de nos apaixonar por outra pessoa. Agora tem que ser livre. Pensar nisso [reatar] é só sofrer”, afirmou.

Mesmo após o término, Lucas contou que os dois ainda mantêm contato e que algumas dinâmicas da relação permanecem. “Eu pego esse tempo para focar em mim e na minha carreira. A gente se fala sempre. Às vezes parece até que é como casal, a gente acaba brigando”, completou.