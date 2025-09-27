Gracyanne Barbosa se pronuncia após acidente no Dança dos Famosos 2025
Influenciadora rompeu o tendão durante ensaio, está fora da competição por tempo indeterminado e espera definição médica sobre retorno
Clique aqui e escute a matéria
Gracyanne Barbosa, influenciadora fitness e fisiculturista, se pronunciou após sofrer a ruptura de um tendão durante os ensaios do Dança dos Famosos. A lesão a afastou da competição por tempo indeterminado. Pelas redes sociais, ela atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e falou sobre a possibilidade de deixar o reality.
Em sua mensagem, Gracyanne agradeceu o apoio recebido e lamentou o ocorrido. “Passando para agradecer as milhares de mensagens de carinho e de preocupação e dizer que está tudo bem. De fato, eu me machuquei ontem lá no Dança. Estava dançando lambada, superfeliz, conectada com meu parceiro, mas essas coisas acontecem. Deus sabe de todas as coisas”, afirmou.
A ex-esposa de Belo também destacou o pronto atendimento da produção da Globo. “Fui atendida prontamente pela equipe médica, já me examinaram e logo fui encaminhada ao hospital. Agora estamos aguardando os exames para definir o tipo de tratamento e a forma de recuperação”, explicou.
Ainda sem confirmação oficial sobre sua saída do quadro, Gracyanne admitiu a tristeza com a situação. “Meu coração está apertado, porque quem me acompanha sabe o quanto eu estava feliz em participar do Dança. O elenco e a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos. Dançar cura a alma, é uma das melhores experiências que já tive e estava me trazendo ainda mais felicidade”, disse.
Apesar do susto, a influenciadora demonstrou confiança no futuro. “Não estou aqui para reclamar. Tudo acontece por um propósito. Tenho certeza que vai dar tudo certo no final e que vou me recuperar. É normal sentir um pouco de medo, mas não tenho do que reclamar. A vida tem sido muito maravilhosa e espero conseguir continuar no Dança”, concluiu.