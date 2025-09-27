Flamengo desmente boatos de festa após vitória e anuncia processo contra Léo Dias
Clube afirma que notícia sobre jogadores em evento após vitória é falsa e reforça que irá processar jornalista e portal por difamação
Clique aqui e escute a matéria
O Clube de Regatas do Flamengo divulgou, nesta quinta-feira (26), uma nota oficial em que nega veementemente a informação publicada pelo portal de Léo Dias, segundo a qual jogadores do elenco teriam participado de uma festa depois da classificação sobre o Estudiantes, pela Copa Libertadores.
No comunicado, a diretoria classificou a notícia como “falsa” e destacou que nenhum evento ocorreu após a partida disputada em La Plata, na Argentina. O clube ainda anunciou que irá acionar judicialmente o jornalista e seu portal por veiculação de conteúdo considerado prejudicial à imagem da instituição e de seus atletas.
“O Clube de Regatas do Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas que atingem de forma irresponsável a reputação do clube e de seus profissionais. Já estão sendo tomadas as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pela divulgação desta notícia”, diz o texto.
A nota foi publicada nas redes sociais oficiais do clube, em um momento de grande repercussão da vitória dramática nos pênaltis contra o Estudiantes, que garantiu o Rubro-Negro na semifinal da Libertadores. A diretoria considera que a repercussão do boato atrapalha a preparação do time e desvia o foco do ambiente esportivo.
Fontes ligadas ao Flamengo afirmam que a delegação retornou ao hotel após o jogo e, no dia seguinte, viajou de volta ao Brasil seguindo a programação definida pela comissão técnica. A agenda pós-partida teria sido acompanhada de perto pelo departamento de futebol, o que reforça o posicionamento do clube de que não houve nenhuma comemoração fora do protocolo.
A equipe jurídica do Flamengo já estuda abrir processos por difamação e danos morais, argumentando que a notícia, além de sem fundamento, expôs negativamente os jogadores em um momento importante da temporada. Dirigentes consideram que esse tipo de publicação cria ruídos com a torcida e pode afetar patrocinadores e parceiros comerciais.
Esta não é a primeira vez que o Flamengo reage a informações veiculadas na imprensa de celebridades. Nos últimos anos, a diretoria tem adotado uma postura mais firme contra boatos que envolvem jogadores fora de campo, alegando que a exposição indevida prejudica tanto a imagem do clube quanto o rendimento esportivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com a nota e a decisão de levar o caso à Justiça, o Flamengo tenta encerrar as especulações e reforçar a mensagem de que não irá tolerar notícias falsas que envolvam o elenco e a estrutura profissional.
Confira a nota na íntegra: