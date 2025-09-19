Bruna Biancardi perde a paciência e nega exigências polêmicas para contratar babás
Influenciadora rebate críticas e reforça preocupação com a privacidade das filhas com Neymar. Saiba mais detalhes sobre a polêmica
Bruna Biancardi, esposa de Neymar, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para se manifestar sobre os rumores envolvendo supostas exigências para a contratação de babás de suas filhas, Mavie e Mel.
As especulações surgiram após comentários de Leo Dias e Alexia Alcantarino no programa Melhor da Tarde.
No programa, foi dito que Bruna teria proibido que as profissionais contratadas por ela trabalhassem também para Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar. Além disso, as babás precisariam assinar um termo de confidencialidade.
Incomodada, Bruna rebateu os boatos e demonstrou frustração. “Meu Deus, que inferno! Todo dia meu nome na boca desse senhor. Cada dia uma mentira diferente. Dai-me paciência”, escreveu em resposta a uma página de entretenimento.
De acordo com o jornal Extra, as candidatas a babás realmente passam por um processo seletivo criterioso, incluindo entrevistas e assinatura de termo de confidencialidade, com o objetivo de proteger a privacidade das filhas e da família diante da constante exposição pública.