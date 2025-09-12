Ivete Sangalo vence disputa e mantém uso polêmico do nome "Ivete Clareou"
Tribunal de Justiça de SP considera que não há risco de confusão entre marcas, mesmo após contestação do Grupo Clareou, e libera nome da turnê
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Ivete Sangalo pode continuar usando o nome “Ivete Clareou” em nova turnê, mesmo após contestação do Grupo Clareou. Segundo a Justiça, não há risco de confusão entre as marcas.
A decisão foi tomada pelo desembargador Grava Brazil, que negou o pedido de liminar feito pela banda em 15 de agosto. Ele avaliou que o uso do termo “Clareou”, quando precedido pelo nome da cantora, não configura violação das marcas registradas pelo grupo.
“A expressão ‘Ivete Clareou’ não se confunde com as marcas registradas pelo agravante, afastando o risco de erro ou confusão do público consumidor”, afirmou o magistrado.
O Grupo Clareou possui marcas registradas até 2035, incluindo “Grupo Clareou” e “Do Nada Clareou”. A disputa começou em julho, logo após a abertura da venda de ingressos da turnê, quando a banda acusou Ivete de usar indevidamente a marca, alegando proteção no segmento musical desde 2010. O grupo também apontou concorrência desleal e desrespeito à trajetória da banda.
A produtora Super Sounds, responsável pelo projeto, negou qualquer irregularidade e afirmou que o uso do nome sempre foi legítimo. Em nota, a empresa destacou que tentou dialogar com os representantes da banda, mas recebeu uma proposta com “valores astronômicos”, inviabilizando qualquer acordo.
“A decisão confirma o que já afirmávamos desde o início da disputa”, declarou a produtora.
Mesmo após a derrota inicial, o Grupo Clareou entrou com recurso em 10 de setembro. A assessoria de Ivete ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Enquanto isso, a turnê “Ivete Clareou” segue confirmada, com apresentações previstas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre entre outubro e dezembro.