Walter Salles relembra apoio decisivo de Robert Redford em "Central do Brasil"

Cineasta destacou a importância do Instituto Sundance para Central do Brasil e revelou como o ator viabilizou Diários de Motocicleta

Por Alice Lins Publicado em 17/09/2025 às 19:38
Cena do filme Central do Brasil
Cena do filme Central do Brasil - Divulgação

O cineasta Walter Salles prestou homenagem a Robert Redford, ator e diretor norte-americano que faleceu no último dia 16, aos 89 anos. Em artigo publicado em O Globo, o diretor de Ainda Estou Aqui destacou sua admiração profunda pelo artista, exaltando sua integridade artística, política e humanidade.

Salles relembrou ainda o papel essencial de Redford na trajetória do cinema brasileiro. O Instituto Sundance, criado por ele em 1981, foi determinante para que o roteiro de Central do Brasil (1998) ganhasse vida. “A história do filme teria sido diferente se o Sundance não tivesse abraçado o projeto”, escreveu.

O apoio também se estendeu a Diários de Motocicleta (2004). Segundo o cineasta, Redford foi quem lhe ofereceu o projeto e, desde o início, aceitou sua proposta de filmar em espanhol, com jovens atores e não atores, atravessando a América do Sul. “Ele nunca pediu para mudar uma linha do conceito. Palavra dada era palavra cumprida”, afirmou.

Para Salles, o legado de Redford não está apenas em sua carreira diante das câmeras, mas também em sua generosidade e no compromisso com o fortalecimento do cinema independente ao redor do mundo.

