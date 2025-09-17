Walter Salles relembra apoio decisivo de Robert Redford em "Central do Brasil"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cineasta destacou a importância do Instituto Sundance para Central do Brasil e revelou como o ator viabilizou Diários de Motocicleta

Clique aqui e escute a matéria

O cineasta Walter Salles prestou homenagem a Robert Redford, ator e diretor norte-americano que faleceu no último dia 16, aos 89 anos. Em artigo publicado em O Globo, o diretor de Ainda Estou Aqui destacou sua admiração profunda pelo artista, exaltando sua integridade artística, política e humanidade.

Salles relembrou ainda o papel essencial de Redford na trajetória do cinema brasileiro. O Instituto Sundance, criado por ele em 1981, foi determinante para que o roteiro de Central do Brasil (1998) ganhasse vida. “A história do filme teria sido diferente se o Sundance não tivesse abraçado o projeto”, escreveu.

O apoio também se estendeu a Diários de Motocicleta (2004). Segundo o cineasta, Redford foi quem lhe ofereceu o projeto e, desde o início, aceitou sua proposta de filmar em espanhol, com jovens atores e não atores, atravessando a América do Sul. “Ele nunca pediu para mudar uma linha do conceito. Palavra dada era palavra cumprida”, afirmou.

Para Salles, o legado de Redford não está apenas em sua carreira diante das câmeras, mas também em sua generosidade e no compromisso com o fortalecimento do cinema independente ao redor do mundo.