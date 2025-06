Economia foi cuidar de sua vida, resiste, cresce e gera emprego enquanto governo viaja e sai de férias prevendo derrotas no Congresso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ficou pronto o Índice de Atividade Econômica (IBC-br) que avançou pelo quarto mês consecutivo, o que indica que a economia brasileira continua aquecida. Apesar de o governo não ajudar em nada. O IBC-Br é considerado pelo mercado financeiro uma prévia do PIB só que apurado com base em números da atividade econômica de bancos e instituições do governo. E, naturalmente, tem conexão com o cenário que sai do Copom que, aliás, estará se reunindo hoje e amanhã.



O IBC-br não é o PIB calculado pelo IBGE. Mas pode-se dizer grosso modo que moram no mesmo andar. E, freqüentemente, trocam xícaras de açúcar, potes de margarina e pacote de feijão. Daí porque um avisar o que vem por aí quando o IBGE fechar o trimestre de abril a junho.



Cenário razoável



E que diz o IBC-br? Bom. Parece claro que os primeiros dados de atividade do 2° trimestre já apontam para um desempenho mais fraco da economia fechando o primeiro semestre - que é a previsão de 10 entre 10 analistas. Embora os números do governo estimam que possa surpreender, de novo, como vem fazendo desde 2023 e 2024.



E que, como se sabe, o governo tenta dizer que são consequências da estratégia desenhada pela equipe de Fernando Haddad. E que provam que o governo (que gasta muito com o social) automaticamente, gera um crescimento inercial no consumo o que é bom para a população. O que os críticos insistem em dizer que é o que trava a economia.



Gastando mal



Não é bem assim. A crítica dos analistas é que o governo Lula gasta muito, gasta mal e gasta como se o caixa da Receita Federal fosse um bet onde, a cada dia, o dono da casa de apostas tem uma surpresa positiva no caixa.



Mas voltando ao IBC-br. No trimestre móvel encerrado em abril e na série com ajuste sazonal, o IBC-Br total cresceu 1,77%. O índice ex-agropecuária teve alta de 1,07%, e o específico do agro, de 6,64%. A indústria avançou 1,44%; os serviços, 0,94%; e os impostos, 0,65%. Ou seja: estamos bem.



Hugo Motta pode anlisar o ´projeto do govenro ainda esta semana - Camara dos Deputados

Razão da crítica



Então porque está todo mundo reclamando? Porque o Congresso está tão agressivo a ponto de querer derrotar o pacote (de maldades) escrito por Fernando Haddad e companhia? E mais ainda porque uma centena de entidades empresariais estão tendo a atitude de pedir simplesmente a devolução do texto escrito sob forma de MP?



Atitude, gente. Atitude. Talvez o maior problema seja o comportamento que o governo dá para a sociedade. O governo e seus ministros se comportam mal e agem como se não houvesse amanhã.



Pastas demais



Se a gente olhar aquele mundo que tem quase 40 pastas, vai ver que cada uma delas cuida do seu mundinho trabalhando para preservar o seu quinhão de verbas. E alguns deles rodando o país anunciando uma ou outra ação com dinheiro dos empresários onde o governo, às vezes, é só o articulador.



Se se prestar atenção podemos dizer que existem os ministérios que anunciam (de forma competente) o que existe no orçamento e que, pelo volume, já dão prestígio. Caso de saúde, educação e transporte, que entram com grandes blocos de verbas.



Perfumarias



Um outro grupo anuncia parcerias com o setor empresarial onde, às vezes, entra apenas como logo do governo. Tem os operacionais que tratam dos programas sociais que naturalmente já são grandes, mas sofrem com o fato de que hoje a população beneficiada já os absorveu como direitos adquiridos e cobram eficiência.



Tem aqueles que são periféricos e atuam para se notar representantes de algum segmento. E tem os que prometem, anunciam tudo aquilo do que pode virar realidade em breve. Todos eles com seus projetos às vezes falam do presidente.



Governo de Lula



E tem o presidente que junta tudo e sai anunciando o que eles levam de notícias boas. E, finalmente, o ministério de Fernando Haddad que paga as contas, mas que sai de férias no meio de uma crise do govenro com o Congresso.



Então, o conjunto não é de crescimento, ações com foco e demonstração de responsabilidade. A imagem é de gasto sem muita preocupação com eficiência do gasto.



Novo confronto



Então, quando tudo isso é confrontado com a realidade das empresas que a cada dia investem mais em produtividade, controle de custos, novos modelos de gestão,pessoas e tecnologia, o choque cultural é inevitável.



É verdade, como dizem os ministros, que a pena do gasto social já impulsiona parte do PIB. Mas é transferência de renda direta. Gera consumo, mas não gera renda. Faz do estado o grande provedor para o andar de baixo mas não estimula o andar de cima a investir com competitividade.

E não está tratando bem quem está no meio e entendeu de empreender e deixar de ser empregado com carteira assinada. Em resumo: que quer ampliar sua renda.



Desorganização



Então, quando o governo manda um projeto como a MP 1.300/2025, a reação é a que estamos vendo. Não que esse Congresso esteja apenas contra o governo. É porque percebeu sua fragilidade. Então, a reação foi de tal ordem que, ou ele marca o território, ou perde o resto de representatividade.



Na verdade, o nível de desorganização do governo depois de 30 meses ficou tão descarado com as contas públicas que até mesmo quem só está interessado, de fato, no pagamento de suas emendas tem que se rebelar. Tanto que não conseguiu desenvolver uma contra-proposta. O que só revela o estado em que nós estamos.



Custo do aumento aos servidores



Custará aproximadamente R$100 milhões, por mês, ao Governo do Estado, o pagamento do acordo firmado nas Mesas de Negociações Salariais dos 190 mil servidores estaduais de 43 categorias que serão beneficiados com o reajuste salarial que começa a ser pago nesta sexta-feira 20.



O acordo da Secretaria de Administração para o período de 2024 a 2026 abrange Militares do Estado, Delegados, Agentes de Polícia e correlatos, Médicos, Auditores Fiscais, Procuradores, Quadro Técnico Administrativo da Saúde, entre outros. No acordo, o Vale Refeição dos Servidores passou a ser R$54,01 enquanto a diária parcial passou para R$55,00 e a integral R$55,00 e R$120,00.



Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. - TIÃO SIQUEIRA

Consignado



O ministro Wolney Queiroz revelou que pediu um estudo do setor financeiro (Febraban e ABBC) sobre o crédito consignado. Quer dados mais robustos sobre o que segmento se tornou do ponto de vista dos bancos. E melhoria de procedimentos na concessão do crédito especialmente pelos 325 mil correspondentes bancários que hoje constituem um segmento muito bem estruturado e se tornaram um força dentro do negócio.



CDL 65 Anos



A CDL-Recife comemora 65 anos nesta quinta-feira (19). O presidente da entidade, Fred Leal recebe os convidados no Novotel Marinas, no Cais de Santa Rita, às 19 horas



Bazar Luz e Bem



Hoje (17) e amanhã (18), acontece no Centro de Eventos Recife (Avenida Mascarenhas de Morais), na Imbiribeira, o Bazar Luz e Bem promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis quando estarão à venda mais de 3.500 produtos novos e seminovos, desde perfumes, roupas masculinas, femininas e infantis, até moda praia, cama e mesa, bolsas, sapatos, artigos de decoração, vestidos juninos.



Matuta xodó



A Cachaça Matuta está lançando versões em lata de 350 ml da linha Matuta Sabores para celebrar o São João 2025, com sabor Matuta Coconut. O lançamento aconteceu em Campina Grande (PB), integrando a campanha “Matuta, meu xodó do São João!”. A marca aposta em embalagens práticas e sabores voltados ao público jovem, reforçando sua presença no mercado de bebidas artesanais.



Raul Jungmann



O ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública Raul Jungmann é o convidado da Rede Gestão e TGI Consultoria para falar amanhã! Nesta terça-feira(17) não perca essa oportunidade de debater sobre “O Grave Problema da Segurança Pública no País e nos Estados tem jeito?” Nesta terça-feira (17) às 19h, no auditório do novo empresarial RioMar 05.



Voo Petrolina



Petrolina terá novo voo direto da capital baiana, Salvador, a partir de setembro, operada pela Gol a linha será operada em três frequências semanais de ida e volta entre os municípios, ligando o Aeroporto de Petrolina – Senador Nilo Coelho e o Aeroporto Internacional de Salvador.



São João de Maracanaú, festa cultural tradicional e muito popular no Ceará. - Divulgação

Marcas e São João



A M. Dias Branco, multinacional brasileira do setor de alimentos e negociada no segmento do Novo Mercado na B3, fortalece as suas maiores marcas no período de São João com ações no Ceará e em Pernambuco e no Ceará. Na região metropolitana de Fortaleza, contará com a participação das marcas Finna, Puro Sabor e Fortaleza até o dia 29 de junho.



Em Pernambuco, o Vita Móvel que promove a Vitarella sai do Recife e vai até Caruaru, estacionando em pontos estratégicos para chamar atenção e envolver as comunidades do interior. A Vitarella, marca n°1 em biscoitos no Brasil de acordo com a Nielsen é destaque no segmento de massas, foi fundada em 1993, em Pernambuco.



Hotéis se adaptam à nova demanda por inclusão animal e batem. - Crédito

Espaços pet friendly

O lançamento de normas da ABNT para hotéis e restaurantes com espaços pet friendly proporcionou maior segurança numa tendência que vem atraindo um público cada vez maior no mercado pet brasileiro. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil indicam que o setor registrou um faturamento de R$77 bilhões em 2024, num crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Entretanto, o número de viajantes brasileiros que preferem destinos que aceitam animais de estimação subiu para 46% na hora de escolher uma acomodação.



Deep Techs



O Recife vai sediar no próximo dia 2 de julho, o 3º Fórum Brasileiro de Deep Techs. O evento é realizado pela Wylinka - organização sem fins lucrativos que transforma conhecimento científico em inovação para o desenvolvimento sustentável do país — e Caos Focado — venture builder especializada na criação de startups deep techs.



Monte Rodovias



De hoje (17) até sexta-feira (20), a Monte Rodovias promove a Feirinha Economia Criativa, iniciativa que reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Será na Rota dos Coqueiros, em Barra de Jangada, que vai reunir peças exclusivas produzidas por artesãs da Cooperativa de Artesanato do Cabo de Santo Agostinho (Coopac), a partir do reaproveitamento de fardamentos da empresa. Volume de fretes rodoviários do agro no Brasil registrou um aumento de 5,3% ao longo de todo o ano de 2024. - Divulgação



Roubo de cargas



Balanço de 2024 da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) revela que a ação dos criminosos provocou prejuízo de R$1,217 bilhão, 21% a mais que o observado em 2023. O fenômeno decorre do crescimento do setor no Brasil onde o volume de fretes rodoviários do agro no Brasil registrou aumento de 5,3% ao longo de todo o ano.



Partiu Europa



Começou ontem (16) e vai até o dia 30, a promoção da TAP Air Portugal que oferece passagens de ida e volta para a Europa a partir de R$3.106,00, com taxas inclusas, para viagens entre 1º de setembro de 2025 e 30 de março de 2026. Os passageiros que viajarem entre o Brasil e Portugal têm ainda 10% de desconto na compra de bagagem extra, 15% de desconto no acesso ao Lounge (nos aeroportos disponíveis) e 20% de desconto em Premium Boarding (nos aeroportos disponíveis).