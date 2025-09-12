fechar
Celebridades | Notícia

Testamento de Giorgio Armani prevê venda gradual do controle da grife

O estilista deixou instruções para venda gradual da grife ou abertura de capital, envolvendo herdeiros, fundação e grupos de luxo internacionais

Por Alice Lins Publicado em 12/09/2025 às 22:17
Giorgio Armani morre nesta quinta-feira
Giorgio Armani morre nesta quinta-feira - LUCA BRUNO

Clique aqui e escute a matéria

O mundo da moda foi surpreendido com as instruções deixadas por Giorgio Armani em seu testamento. Segundo informações da agência Reuters, o estilista, que faleceu aos 91 anos no dia 4 de setembro, determinou que os herdeiros vendam gradualmente o controle da grife ou busquem uma abertura de capital.

Conforme o documento, os beneficiários devem vender uma participação inicial de 15% da empresa em até 18 meses. Posteriormente, deverão transferir de 30% a 54,9% para o mesmo comprador dentro de três a cinco anos após a morte do estilista.

Entre os compradores preferenciais listados estão o conglomerado de luxo LVMH, a líder de óculos EssilorLuxottica e a gigante de cosméticos L’Oréal. Caso não seja possível vender para esses grupos ou outro de porte equivalente, a instrução de Armani é que a empresa seja listada na Bolsa de Valores de Milão ou em mercado similar.

Todas as decisões terão que ser aprovadas por Pantaleo Dell’Orco, considerado o braço direito do estilista, que terá 40% dos direitos de voto. Os sobrinhos de Armani, Silvana Armani e Andrea Camerana, ficarão com 15% cada.

A Fundação Armani, criada em 2016 para projetos sociais, manterá 30,1% das ações, 10% em ações diretas e o restante em copropriedade, correspondendo a cerca de 30% dos direitos de voto.

A decisão do estilista surpreende, já que ao longo de sua carreira ele sempre buscou preservar o controle da grife e manter suas raízes italianas intactas.

Fundada nos anos 1970 ao lado do parceiro Sergio Galeotti, a marca se consolidou como uma das mais renomadas do mundo da moda. Armani recusou ao longo dos anos diversas ofertas, incluindo uma proposta da Gucci quando a empresa ainda era administrada por Maurizio Gucci.

Além da venda de parte do grupo, o testamento prevê que a fundação indique o nome do novo CEO da companhia. Em 2024, a Armani registrou receita de 2,3 bilhões de euros, aproximadamente R$ 12,6 bilhões.

No documento, Giorgio Armani também pediu que a empresa seja administrada “de forma ética, com integridade moral e correção”, mantendo a busca por um estilo “essencial, moderno, elegante e discreto”, com atenção à inovação, excelência, qualidade e refinamento do produto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond lamenta morte de Giorgio Armani: ‘Triste’
Cauã Reymond

Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond lamenta morte de Giorgio Armani: ‘Triste’
Quem herdará a fortuna de Giorgio Armani?
FAMOSOS

Quem herdará a fortuna de Giorgio Armani?

Compartilhe

Tags