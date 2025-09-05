Quem herdará a fortuna de Giorgio Armani?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estilista italiano, que transformou seu nome em sinônimo de luxo e elegância, deixa legado bilionário e planos definidos para a sucessão

Clique aqui e escute a matéria

O universo da moda se despediu de um dos maiores nomes na última quinta-feira (4). O estilista italiano Giorgio Armani, criador de uma das grifes mais influentes e respeitadas do mercado de luxo, morreu aos 91 anos.

Considerado um ícone do estilo moderno italiano, Armani construiu uma carreira pautada pela sofisticação e pela habilidade de transformar o talento criativo em um império global bilionário.

Segundo a revista Forbes, a fortuna era avaliada em US$ 12,1 bilhões (cerca de R$ 66 bilhões) neste mês, após um crescimento impressionante de 124% nos últimos cinco anos.

Em 2020, o patrimônio era de US$ 5,4 bilhões (R$ 29,5 bilhões). Com esse resultado, Armani ocupava a 234ª posição no ranking de bilionários da publicação, superando nomes como o banqueiro brasileiro André Esteves (281º) e o italiano Patrizio Bertelli, ex-CEO da Prada (817º).

Sem herdeiros diretos, o estilista falou recentemente sobre a sucessão de próprio legado. Em entrevista ao Financial Times, concedida uma semana antes de partir, destacou que desejava uma transição “gradual e orgânica” de responsabilidades, citando Leo Dell’Orco, companheiro e diretor de design masculino da casa, como um dos possíveis sucessores.

Embora não tenha mencionado familiares de forma direta, uma reportagem da Reuters, em 2023, apontou que documentos internos da empresa indicavam a participação de sua irmã Rosanna, das sobrinhas Silvana e Roberta, além do sobrinho Andrea Camerana, todos já atuantes nos negócios e na fundação Armani.