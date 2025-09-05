fechar
Quem herdará a fortuna de Giorgio Armani?

Estilista italiano, que transformou seu nome em sinônimo de luxo e elegância, deixa legado bilionário e planos definidos para a sucessão

Por Alice Lins Publicado em 05/09/2025 às 13:29
Imagem do estilista Giorgio Armani
Imagem do estilista Giorgio Armani - Divulgação

O universo da moda se despediu de um dos maiores nomes na última quinta-feira (4). O estilista italiano Giorgio Armani, criador de uma das grifes mais influentes e respeitadas do mercado de luxo, morreu aos 91 anos.

Considerado um ícone do estilo moderno italiano, Armani construiu uma carreira pautada pela sofisticação e pela habilidade de transformar o talento criativo em um império global bilionário.

Segundo a revista Forbes, a fortuna era avaliada em US$ 12,1 bilhões (cerca de R$ 66 bilhões) neste mês, após um crescimento impressionante de 124% nos últimos cinco anos.

Em 2020, o patrimônio era de US$ 5,4 bilhões (R$ 29,5 bilhões). Com esse resultado, Armani ocupava a 234ª posição no ranking de bilionários da publicação, superando nomes como o banqueiro brasileiro André Esteves (281º) e o italiano Patrizio Bertelli, ex-CEO da Prada (817º).

Sem herdeiros diretos, o estilista falou recentemente sobre a sucessão de próprio legado. Em entrevista ao Financial Times, concedida uma semana antes de partir, destacou que desejava uma transição “gradual e orgânica” de responsabilidades, citando Leo Dell’Orco, companheiro e diretor de design masculino da casa, como um dos possíveis sucessores.

Embora não tenha mencionado familiares de forma direta, uma reportagem da Reuters, em 2023, apontou que documentos internos da empresa indicavam a participação de sua irmã Rosanna, das sobrinhas Silvana e Roberta, além do sobrinho Andrea Camerana, todos já atuantes nos negócios e na fundação Armani.

