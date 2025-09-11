fechar
Celebridades | Notícia

Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast; confira o momento

Momento inesperado surpreendeu apresentadores e ouvintes, transformando uma conversa leve em um episódio marcante e emocionante para todas.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/09/2025 às 12:31 | Atualizado em 11/09/2025 às 12:31
Imagem do podcast Mil e Uma Tretas
Imagem do podcast Mil e Uma Tretas - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O podcast Mil e Uma Tretas virou palco de uma situação inusitada na última terça-feira (9).

Durante a gravação do programa, que é voltado para temas de maternidade e gravidez, Marina Cardoso, que estava na plateia, entrou em trabalho de parto pouco após o fim da gravação.

Uma curiosidade é que o episódio era justamente sobre o Dia Mundial da Grávida, que contava com a participação das convidadas Carol Peixinho e Rafa Kalimann. A plateia também era composta apenas por gestantes.

Leia Também

Após o episódio, a bolsa de Marina estourou e ela teve que ir diretamente para maternidade. “Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo”, compartilhou nas redes sociais.

Veja o momento e o relato das apresentadoras e participantes:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Bonecos do BTS chegam ao McDonald's: veja combos e preços do TinyTAN no Brasil
Celebridades

Bonecos do BTS chegam ao McDonald's: veja combos e preços do TinyTAN no Brasil
Após polêmica com Yuri Lima, mulher da foto republicada se pronuncia
Celebridades

Após polêmica com Yuri Lima, mulher da foto republicada se pronuncia

Compartilhe

Tags