Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast; confira o momento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Momento inesperado surpreendeu apresentadores e ouvintes, transformando uma conversa leve em um episódio marcante e emocionante para todas.

Clique aqui e escute a matéria

O podcast Mil e Uma Tretas virou palco de uma situação inusitada na última terça-feira (9).

Durante a gravação do programa, que é voltado para temas de maternidade e gravidez, Marina Cardoso, que estava na plateia, entrou em trabalho de parto pouco após o fim da gravação.

Uma curiosidade é que o episódio era justamente sobre o Dia Mundial da Grávida, que contava com a participação das convidadas Carol Peixinho e Rafa Kalimann. A plateia também era composta apenas por gestantes.

Leia Também Bonecos do BTS chegam ao McDonald's: veja combos e preços do TinyTAN no Brasil

Após o episódio, a bolsa de Marina estourou e ela teve que ir diretamente para maternidade. “Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo”, compartilhou nas redes sociais.

Veja o momento e o relato das apresentadoras e participantes: