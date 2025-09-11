Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast; confira o momento
Momento inesperado surpreendeu apresentadores e ouvintes, transformando uma conversa leve em um episódio marcante e emocionante para todas.
O podcast Mil e Uma Tretas virou palco de uma situação inusitada na última terça-feira (9).
Durante a gravação do programa, que é voltado para temas de maternidade e gravidez, Marina Cardoso, que estava na plateia, entrou em trabalho de parto pouco após o fim da gravação.
Uma curiosidade é que o episódio era justamente sobre o Dia Mundial da Grávida, que contava com a participação das convidadas Carol Peixinho e Rafa Kalimann. A plateia também era composta apenas por gestantes.
Após o episódio, a bolsa de Marina estourou e ela teve que ir diretamente para maternidade. “Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo”, compartilhou nas redes sociais.
Veja o momento e o relato das apresentadoras e participantes: