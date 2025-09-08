fechar
Atriz de "O Urso" reage após ser ignorada em entrevista no Festival de Veneza

Ayo Edebiri, atriz de O Urso, foi ignorada em coletiva em Veneza, mas respondeu com firmeza sobre a relevância dos movimentos sociais

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 23:51 | Atualizado em 08/09/2025 às 23:52
Ayo Edebiri, atriz de The Bear (O Urso)
Ayo Edebiri, atriz de The Bear (O Urso) - Reprodução

A atriz Ayo Edebiri, de 29 anos, conhecida por papel na série O Urso, se tornou o centro das atenções nas redes sociais após um episódio desconfortável durante o Festival de Cinema de Veneza.

Durante a coletiva de divulgação do longa Depois da Caçada, que conta também com Julia Roberts e Andrew Garfield no elenco, a jornalista italiana Federica Polidoro, do canal ArtsLife TV, fez uma pergunta sobre os movimentos MeToo e Black Lives Matter, mas direcionou a questão apenas aos atores brancos, ignorando a presença de Ayo.

O gesto causou surpresa imediata: Julia Roberts pediu para que a pergunta fosse repetida, demonstrando incômodo, enquanto Andrew Garfield olhou para a colega, encorajando-a a responder.

Mesmo não sendo a destinatária original da pergunta, Ayo decidiu se posicionar. Em tom firme, disse não acreditar que os movimentos haviam acabado e destacou que, embora as hashtags não sejam usadas com tanta frequência como antes, ativistas seguem trabalhando diariamente em causas fundamentais, deixando claro que a luta continua.

A fala da atriz foi apoiada tanto por Julia Roberts quanto por Andrew Garfield, que reforçaram a importância contínua dessas discussões na indústria cinematográfica.

O momento repercutiu rapidamente nas redes sociais, no qual internautas elogiaram a atitude de Ayo e criticaram a postura da repórter, vista por muitos como racista. Diante da repercussão negativa, Federica Polidoro se defendeu alegando que tudo não passou de um mal-entendido provocado por dificuldades linguísticas.

Ela negou qualquer intenção racista e chegou a afirmar que “os verdadeiros racistas são aqueles que veem racismo em tudo”. Em uma nota extensa, disse ter sido alvo de insultos e ataques pessoais, e afirmou que apenas cumpria seu papel de levantar perguntas, mesmo sobre temas delicados.

A jornalista também ressaltou a trajetória profissional de mais de vinte anos, a origem multiétnica e experiência em diferentes veículos internacionais, além de declarar que não aceitará ataques difamatórios e que se reserva o direito de buscar medidas legais contra os que, segundo ela, distorceram sua intenção.

Confira o vídeo:

