Ana Castela reage de forma inusitada a pergunta sobre Zé Felipe

Cantora viraliza ao responder repórter sobre os rumores de suposto affair com o artista Zé Felipe e deixa fãs curiosos: "Quero cortar..."

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 11:47
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, Ana Castela chamou atenção nas redes sociais após reagir de maneira inesperada a uma pergunta sobre um possível romance com o cantor Zé Felipe.

A cantora concedeu entrevista à Goiás TV e, quando questionada sobre seu coração, respondeu de forma tranquila: "Meu coração tá ótimo, graças a Deus. Fiz tudo em paz aqui, maravilhoso".

O clima mudou quando o repórter citou Zé Felipe, deixando Ana visivelmente sem graça.

Sem confirmar nem negar os rumores, a sertaneja disse rapidamente: "Então… isso daí não… quer cortar?". A resposta gerou repercussão imediata, com fãs especulando sobre a relação entre os dois.

A polêmica começou quando os artistas foram vistos juntos em diversas ocasiões, incluindo visitas de Zé Felipe a Londrina, cidade da cantora, e encontros durante a Festa do Peão de Barretos.

Nas redes sociais, algumas publicações e interações do cantor também levantaram suspeitas.

Em uma postagem com fotos da filha Maria Flor usando um chapéu de cowboy rosa, seguidores apontaram possíveis indiretas a Ana Castela, reforçando a especulação sobre o affair.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas a interação da cantora continua alimentando os comentários dos fãs.

