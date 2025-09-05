fechar
Celebridades |

Qual é o estado de saúde de Raul Gil? Hospital revela diagnóstico

Apresentador de 87 anos está em tratamento de diverticulite e desidratação em unidade de saúde na capital paulista, mas segue estável

Por Bianca Tavares Publicado em 05/09/2025 às 9:37
Imagem de Raul Gil
Imagem de Raul Gil - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após ser diagnosticado com um quadro de diverticulite aguda associado à desidratação.

Segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4), ele apresenta abdome agudo inflamatório, mas encontra-se estável e deve receber alta nos próximos dias.

A internação começou na noite de quarta-feira (3), quando Raul Gil deu entrada inicialmente no Hospital Albert Einstein. De lá, foi transferido para o Moriah, onde está sendo acompanhado pela equipe do médico Sérgio Felizola, clínico geral e internista responsável pelo tratamento.

Família comenta sobre estado de saúde

O filho do apresentador, Raul Gil Jr., explicou em entrevista ao gshow que essa é a primeira vez que o pai enfrenta esse tipo de inflamação intestinal. “Ontem, estive com ele no hospital e estava muito bem. Por volta do meio-dia de hoje, ele foi diagnosticado com diverticulite. Felizmente, está reagindo bem ao tratamento e a expectativa é de alta ainda nesta semana”, afirmou.

Leia Também

Essa não é a primeira vez que Raul Gil enfrenta questões de saúde recentes. Em 2023, ele chegou a ser internado duas vezes: a primeira para a realização de uma cirurgia de raspagem de próstata e a segunda para exames de rotina.

Longe da TV desde 2024

Raul Gil está afastado da televisão desde dezembro de 2024, quando deixou o SBT após 14 anos no ar. À época, ele publicou uma carta aberta em que falou sobre a parceria com Silvio Santos e sobre a nova fase da emissora sob o comando de Daniela Beyruti.

Apesar da pausa, o comunicador já declarou em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que continua disposto a voltar ao trabalho. “A televisão é minha vida. Quero voltar a apresentar um programa”, disse.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com mais de seis décadas de carreira, Raul Gil é considerado um dos maiores nomes da televisão brasileira, tendo revelado inúmeros artistas e mantido presença marcante no entretenimento.

Leia também

Justiça mantém condenação de Alexandre Correa em processo movido por Edu Guedes
Celebridades

Justiça mantém condenação de Alexandre Correa em processo movido por Edu Guedes
Paolla Oliveira comenta sobre Virginia Fonseca e destaca diferenças
Celebridades

Paolla Oliveira comenta sobre Virginia Fonseca e destaca diferenças

Compartilhe

Tags