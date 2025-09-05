Qual é o estado de saúde de Raul Gil? Hospital revela diagnóstico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentador de 87 anos está em tratamento de diverticulite e desidratação em unidade de saúde na capital paulista, mas segue estável

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após ser diagnosticado com um quadro de diverticulite aguda associado à desidratação.

Segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4), ele apresenta abdome agudo inflamatório, mas encontra-se estável e deve receber alta nos próximos dias.

A internação começou na noite de quarta-feira (3), quando Raul Gil deu entrada inicialmente no Hospital Albert Einstein. De lá, foi transferido para o Moriah, onde está sendo acompanhado pela equipe do médico Sérgio Felizola, clínico geral e internista responsável pelo tratamento.

Família comenta sobre estado de saúde

O filho do apresentador, Raul Gil Jr., explicou em entrevista ao gshow que essa é a primeira vez que o pai enfrenta esse tipo de inflamação intestinal. “Ontem, estive com ele no hospital e estava muito bem. Por volta do meio-dia de hoje, ele foi diagnosticado com diverticulite. Felizmente, está reagindo bem ao tratamento e a expectativa é de alta ainda nesta semana”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Raul Gil enfrenta questões de saúde recentes. Em 2023, ele chegou a ser internado duas vezes: a primeira para a realização de uma cirurgia de raspagem de próstata e a segunda para exames de rotina.

Longe da TV desde 2024

Raul Gil está afastado da televisão desde dezembro de 2024, quando deixou o SBT após 14 anos no ar. À época, ele publicou uma carta aberta em que falou sobre a parceria com Silvio Santos e sobre a nova fase da emissora sob o comando de Daniela Beyruti.

Apesar da pausa, o comunicador já declarou em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que continua disposto a voltar ao trabalho. “A televisão é minha vida. Quero voltar a apresentar um programa”, disse.

Com mais de seis décadas de carreira, Raul Gil é considerado um dos maiores nomes da televisão brasileira, tendo revelado inúmeros artistas e mantido presença marcante no entretenimento.

