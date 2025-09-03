The Rock pode receber 1ª indicação ao Oscar com "Coração de Lutador'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dwayne Johnson se afasta dos filmes de ação e impressiona críticos com papel intenso em Coração de Lutador, mirando a primeira indicação ao Oscar

Clique aqui e escute a matéria

Após anos sendo reconhecido como astro de filmes de ação, Dwayne “The Rock” Johnson revelou que tinha um desejo profundo de se desafiar em um papel diferente. O ator de 53 anos pode receber a primeira indicação ao Oscar pelo papel em The Smashing Machine (Coração de Lutador, em português), que estreou no Festival de Cinema de Veneza.

Conhecido por blockbusters como Jumanji, San Andreas, Adão Negro, Moana, Baywatch e a franquia Velozes e Furiosos, Johnson admite que Hollywood muitas vezes rotula atores:



"Tudo gira em torno da bilheteria, e ela pode te enquadrar e te rotular. É difícil saber do que você é capaz quando já foi colocado em um rótulo", afirma.

Para ele, o novo papel não é uma forma de provar algo a Hollywood, mas a si mesmo, permitindo explorar uma faceta mais intensa e autêntica de sua atuação.

Dirigido por Benny Safdie, o filme reúne Johnson novamente com Emily Blunt, sua colega de Jungle Cruise. Blunt interpreta Dawn Staples, namorada de Kerr, e elogiou a dedicação de Johnson. "Uma das coisas mais extraordinárias foi vê-lo desaparecer por completo no personagem. Foi assustador", diz.

O longa foca tanto nas lutas dentro do octógono quanto nos desafios pessoais de Kerr, incluindo seu relacionamento complexo com Dawn e sua batalha contra o abuso de substâncias. Blunt destaca que interpretar sua personagem exigiu conhecer profundamente a realidade da vida ao lado de um lutador.

O lutador por trás do personagem

Mark Kerr, apelidado de “The Smashing Machine” por suas vitórias impressionantes no início da carreira, competiu no UFC entre 1997 e 2000. Johnson conheceu Kerr na década de 1990, quando também era lutador. Ele descreve o ex-atleta como uma "contradição ambulante: o melhor lutador da época, mas também uma das pessoas mais amáveis e empáticas que já conheceu".

As primeiras críticas elogiaram Johnson de forma unânime. Owen Gleiberman, da Variety, chamou sua atuação de “uma revelação”, enquanto Robbie Collin, do Telegraph, deu quatro estrelas ao filme, destacando sua sinceridade e a transformação física que o afastou de sua imagem habitual. Ryan Lattanzio, do IndieWire, afirmou que Johnson garante um lugar de destaque entre os candidatos ao Oscar deste ano.

Diferente dos filmes de ação do ator, Coração de Lutador foca em drama e autenticidade, explorando a evolução do UFC e a complexidade do personagem central.

Com um elenco competitivo neste ano, incluindo nomes como Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, George Clooney, Jesse Plemons, Timothée Chalamet e Jeremy Allen White, Johnson entra na disputa com grande destaque.

Apesar de nem todos os concorrentes chegarem ao Oscar, o filme pode render prêmios importantes em festivais e premiações como o Globo de Ouro.