Justiça nega recurso de Léo Picon por chamar criança de traficante; indenização aumenta

Tribunal de Justiça de Pernambuco aumenta indenização de Léo Picon para R$ 100 mil por vídeo em que chamou criança de traficante! Saiba mais

A Justiça de Pernambuco manteve e ampliou a condenação contra o influenciador digital Léo Picon por expor a imagem de uma criança em vídeo nas redes sociais, no qual a chamou de “traficante”.

Segundo informações do G1, em segunda instância, a 1ª Câmara Cível elevou o valor da indenização de R$ 60 mil para R$ 100 mil, após entender que a postagem gerou graves consequências ao menino, que desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático.

O nome e a idade da vítima não foram divulgados, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Procurada, a defesa de Picon não se manifestou até a última atualização da reportagem.

A decisão, publicada em 26 de agosto de 2025, seguiu o voto do relator Marcelo Russel Wanderley e foi unânime entre os desembargadores. O magistrado destacou que a liberdade de expressão não é ilimitada e não pode violar direitos fundamentais, sobretudo de crianças e adolescentes.

Segundo ele, a ampla repercussão do vídeo potencializou os danos:



"O ambiente digital amplifica o alcance das condutas, tornando o prejuízo mais grave e duradouro. Por isso, a responsabilidade civil na internet exige ainda mais cautela e respeito aos direitos da personalidade, principalmente quando envolve menores", registrou.

Na primeira instância, a juíza Margarida Amélia Bento Barros já havia condenado Picon a pagar R$ 60 mil e a custear o tratamento psicológico da criança. Agora, além da majoração da indenização, foi aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, porque o influenciador enviou o comprovante de pagamento via Pix com a descrição “Parece brincadeira”.

O julgamento contou ainda com a participação dos desembargadores Frederico Ricardo de Almeida Neves e Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima.

Como o caso começou

O episódio ocorreu em 31 de agosto de 2021, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Em um story, Picon aparece em um carro e, antes de perguntar a uma criança a localização de um clube, afirma: “Voy a mostrar como se habla español com ‘los traficantes de Recife’”. Na legenda, ele completou: “Traficante de informaciones”.

Após a repercussão, o influenciador pediu desculpas e disse que a intenção era apenas fazer humor. No fim de 2021, ele assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, comprometendo-se a pagar R$ 22 mil de multa e a não publicar imagens de menores sem autorização, nem os associar a condutas criminosas.

Nascido em São Paulo, Léo Picon ganhou notoriedade nas redes sociais depois de participar do reality De Férias com o Ex. O vídeo que originou o processo foi gravado durante sua passagem pelo Recife para inaugurar dois empreendimentos.