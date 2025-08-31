"É muito?": Naldo Benny sobre transar 6 vezes por dia com Moranguinho
Cantor revelou no podcast Papagaio Falante que mantém rotina intensa de sexo com a esposa, chegando a mais de 30 relações semanais
Clique aqui e escute a matéria
O cantor Naldo Benny, 46, não poupou detalhes ao falar sobre a vida íntima com a esposa, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 44. Durante participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que o casal mantém uma frequência sexual intensa.
Segundo Naldo, eles chegam a transar entre cinco e seis vezes por dia, somando aproximadamente 37 vezes por semana. O artista ainda afirmou que muitos homens duvidam de sua rotina por "inveja".
"Os homens são tudo invejosos quando eu falo isso", disparou.
O cantor também destacou que, em períodos de férias, a intensidade aumenta. "Se você está numa vibe maneira, com uma mulher bonita que gosta de você e você dela, viajando, curtindo... rola mais ainda", disse ele.
Moranguinho confirmou a fala do marido e contou que os dois chegaram a ultrapassar esse número, registrando 41 relações em apenas sete dias. Em outro relato, a dançarina revelou uma maratona de 18 horas de sexo: "Entramos no hotel às 9h da noite e saímos às 3h da tarde do outro dia, sem dormir".
Juntos desde 2010, Naldo e Moranguinho são pais de Maria Victoria. O relacionamento já enfrentou uma separação em 2017, após acusações de violência doméstica, mas eles afirmam que as crises fortaleceram a união. Atualmente, garantem que vivem uma fase mais madura e apaixonada.