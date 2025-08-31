6 filmes para rever sempre e nunca enjoar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seis clássicos atemporais que conquistam novas gerações e continuam divertindo, emocionando ou surpreendendo a cada sessão! Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Alguns filmes têm o poder de nos cativar de tal forma que podemos assisti-los várias vezes sem perder o encanto.

Eles combinam histórias envolventes, personagens inesquecíveis e momentos que ficam gravados na memória.

Seja para rir, se emocionar ou simplesmente viajar para outro mundo, essas produções garantem uma experiência que vale a pena repetir, sempre trazendo algo novo a cada sessão.

1. De Volta para o Futuro (1985) – direção de Robert Zemeckis

A aventura do jovem Marty McFly e do excêntrico Doc Brown no tempo nunca perde a graça. Entre viagens temporais, humor e muita criatividade, o filme continua encantando gerações. Disponível na Netflix.

2. Forrest Gump (1994) – direção de Robert Zemeckis

A trajetória de Forrest é uma mistura de simplicidade, emoção e momentos históricos que fazem rir e chorar. Um clássico que emociona a cada nova exibição. Disponível na Star+.

3. O Rei Leão (1994) – direção de Roger Allers e Rob Minkoff

A animação da Disney mistura aventura, emoção e músicas inesquecíveis, conquistando tanto crianças quanto adultos em cada releitura. Disponível na Disney+.

4. Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) – direção de Chris Columbus

O início da saga mágica de Hogwarts continua fascinando novos fãs e antigos espectadores, com magia, mistério e aventura que resistem ao tempo. Disponível na HBO Max.

5. Curtindo a Vida Adoidado (1986) – direção de John Hughes

A aventura de Ferris Bueller em um dia de folga da escola é divertida, leve e cheia de cenas icônicas que permanecem inesquecíveis mesmo após várias reprises. Disponível na Prime Video.

6. Os Caça-Fantasmas (1984) – direção de Ivan Reitman

Misturando comédia, aventura e fantasia, o clássico sobre os cientistas que combatem fantasmas em Nova York continua arrancando risadas e emoção do público a cada sessão. Disponível na Netflix.