6 filmes para rever sempre e nunca enjoar

Seis clássicos atemporais que conquistam novas gerações e continuam divertindo, emocionando ou surpreendendo a cada sessão! Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 31/08/2025 às 21:23
Cena do filme Forrest Gump
Cena do filme Forrest Gump - Reprodução

Alguns filmes têm o poder de nos cativar de tal forma que podemos assisti-los várias vezes sem perder o encanto.

Eles combinam histórias envolventes, personagens inesquecíveis e momentos que ficam gravados na memória.

Seja para rir, se emocionar ou simplesmente viajar para outro mundo, essas produções garantem uma experiência que vale a pena repetir, sempre trazendo algo novo a cada sessão.

1. De Volta para o Futuro (1985) – direção de Robert Zemeckis

A aventura do jovem Marty McFly e do excêntrico Doc Brown no tempo nunca perde a graça. Entre viagens temporais, humor e muita criatividade, o filme continua encantando gerações. Disponível na Netflix.

2. Forrest Gump (1994) – direção de Robert Zemeckis

A trajetória de Forrest é uma mistura de simplicidade, emoção e momentos históricos que fazem rir e chorar. Um clássico que emociona a cada nova exibição. Disponível na Star+.

3. O Rei Leão (1994) – direção de Roger Allers e Rob Minkoff

A animação da Disney mistura aventura, emoção e músicas inesquecíveis, conquistando tanto crianças quanto adultos em cada releitura. Disponível na Disney+.

4. Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) – direção de Chris Columbus

O início da saga mágica de Hogwarts continua fascinando novos fãs e antigos espectadores, com magia, mistério e aventura que resistem ao tempo. Disponível na HBO Max.

5. Curtindo a Vida Adoidado (1986) – direção de John Hughes

A aventura de Ferris Bueller em um dia de folga da escola é divertida, leve e cheia de cenas icônicas que permanecem inesquecíveis mesmo após várias reprises. Disponível na Prime Video.

6. Os Caça-Fantasmas (1984) – direção de Ivan Reitman

Misturando comédia, aventura e fantasia, o clássico sobre os cientistas que combatem fantasmas em Nova York continua arrancando risadas e emoção do público a cada sessão. Disponível na Netflix.

