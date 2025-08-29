fechar
Brad Pitt e outros astros de financiam lançamento de filme sobre Gaza

Dirigido por Kaouther Ben Hania, filme estreia no Festival de Veneza e aborda assassinato de jovem palestina em Gaza. Saiba detalhes

Por Alice Lins Publicado em 29/08/2025 às 0:01
Cena do filme "The Voice of Hind Rajab"
Cena do filme "The Voice of Hind Rajab" - Divulgação

O ator Brad Pitt lidera uma lista de grandes nomes de Hollywood que ajudaram a financiar The Voice of Hind Rajab (em tradução livre, A Voz de Hind Rajab). A produtora Plan B, de propriedade de Pitt em sociedade com Dede Gardner e Jeremy Kleiner, chega a ser mencionada nos créditos finais da obra.

Outros mecenas que colaboraram financeiramente com a produção e distribuição incluem Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón e Jonathan Glazer. Todos se interessaram pelo projeto após assistirem a um corte recente do filme e ficarem impressionados com o resultado.

Dirigido pelo aclamado cineasta tunisiano Kaouther Ben Hania, o longa conta a história de Hind Rajab, jovem palestina assassinada em Gaza pelas forças israelenses, junto a seis familiares e os paramédicos que tentaram socorrê-los.

A estreia mundial acontecerá no Festival de Veneza, que começou nesta quarta-feira (27) e vai até 6 de setembro.

Ben Hania comentou ao portal Deadline:

“A essência deste filme é algo muito simples e muito difícil de conviver. Não consigo aceitar um mundo onde uma criança clama por socorro e ninguém vem. Essa dor, esse fracasso, pertence a todos nós. Esta história não é apenas sobre Gaza. Ela fala de uma dor universal. Acredito que a ficção — especialmente quando se baseia em eventos reais, dolorosos e verificados — é a ferramenta mais poderosa do cinema. Mais poderosa do que o barulho das notícias de última hora ou o esquecimento da rolagem da tela. O cinema pode preservar uma memória. O cinema pode resistir à amnésia.”

O filme, que inclui o áudio real de Hind Rajab antes de sua morte, também será exibido nos festivais de Toronto, San Sebastián, Busan e Londres neste outono.

