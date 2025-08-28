Bugonia, do diretor de Pobres Criaturas, ganha trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inspirado em uma comédia sci-fi sul-coreana, filme estreia no Brasil em 30 de outubro e traz no elenco Jesse Plemons e Alicia Silverstone

Clique aqui e escute a matéria

Bugonia, novo longa que marca a quarta colaboração entre o cineasta grego Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial.

A trama acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que decidem sequestrar o CEO de uma poderosa corporação. Convencidos de que ele é, na verdade, um alienígena com planos de destruir a Terra, os personagens mergulham em uma jornada repleta de tensão e absurdo.

Inspirado na comédia sci-fi sul-coreana Save the Green Planet! (2003), de Jan Joon-Hwan, o projeto promete misturar humor ácido e ficção científica, características já presentes na filmografia de Lanthimos.

O elenco conta com Emma Stone, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2024 por Pobres Criaturas, além de Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Stone e Lanthimos já trabalharam juntos em A Favorita (2018), Pobres Criaturas (2023) e Kinds of Kindness (2024).

Bugonia estreia nos cinemas dos Estados Unidos em outubro e chega ao Brasil no dia 30 do mesmo mês.