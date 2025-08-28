fechar
Filmes | Notícia

Bugonia, do diretor de Pobres Criaturas, ganha trailer

Inspirado em uma comédia sci-fi sul-coreana, filme estreia no Brasil em 30 de outubro e traz no elenco Jesse Plemons e Alicia Silverstone

Por Alice Lins Publicado em 28/08/2025 às 23:50
Cena de "Bugonia"
Cena de "Bugonia" - Divulgação

Bugonia, novo longa que marca a quarta colaboração entre o cineasta grego Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial.

A trama acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que decidem sequestrar o CEO de uma poderosa corporação. Convencidos de que ele é, na verdade, um alienígena com planos de destruir a Terra, os personagens mergulham em uma jornada repleta de tensão e absurdo.

Inspirado na comédia sci-fi sul-coreana Save the Green Planet! (2003), de Jan Joon-Hwan, o projeto promete misturar humor ácido e ficção científica, características já presentes na filmografia de Lanthimos.

O elenco conta com Emma Stone, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2024 por Pobres Criaturas, além de Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Stone e Lanthimos já trabalharam juntos em A Favorita (2018), Pobres Criaturas (2023) e Kinds of Kindness (2024).

Bugonia estreia nos cinemas dos Estados Unidos em outubro e chega ao Brasil no dia 30 do mesmo mês.

