Leonardo se irrita com perguntas sobre Virginia Fonseca e Zé Felipe: "Não falo, não"

De acordo com jornalistas do local, Leonardo teria se irritado com uma pergunta sobre o fim do casal e interrompeu a entrevista virando as costas.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 11:08
Imagem de Zé Felipe, Leonardo e Virginia Fonseca
Imagem de Zé Felipe, Leonardo e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram/@caiorodriguez_

Minutos antes de realizar um show em Salvador, o cantor Leonardo protagonizou um momento polêmico nos bastidores.

Durante a coletiva feita antes do artista subir ao palco, um jornalista iniciou uma pergunta sobre o fim do relacionamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

No entanto, o cantor provou, mais uma vez, que não pretende responder nada sobre o assunto, interrompendo a fala do repórter.

O que Leonardo falou?

"Da minha família eu não falo, não. Não falo, não", respondeu e virou as costas, visivelmente irritado.

Relembre os acontecimentos do ex-casal

No dia 27 de maio, Virginia anunciou o fim da relação com Zé Felipe, por meio das redes sociais.

Desde a separação, o nome das duas celebridades estão em alta e são alvos de diversas polêmicas, especulações e teorias sobre o possível fim do relacionamento.

O cantor já entrou com uma ação contra a influenciadora, com um processo avaliado em em mais de R$ 200 milhões.

Novos affairs também surgiram dos dois lados: Virginia foi apontada como possível envolvimento de Vini Jr, enquanto Zé Felipe protagonizou momentos misteriosos ao lado de Ana Castela.

Nas redes sociais, Virginia desabafou: "Deus permitiu um processo doloroso, não para te punir, mas para te capacitar".

