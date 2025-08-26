fechar
Fernanda Torres volta como jurada ao Festival de Veneza um ano após prêmio: "Ainda estou aqui"

Fernanda Torres compartilhou vídeo chegando à Itália para ser jurada no Festival de Veneza, que premiou "Ainda Estou Aqui" no ano passado.

Atriz Fernanda Torres
Atriz Fernanda Torres - Reprodução/Globo

Fernanda Torres está de volta ao Festival de Veneza!

Quase um ano após comparecer à mostra com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, a atriz brasileira retorna ao evento, dessa vez como jurada.

Nesta terça (26), Fernanda compartilhou um vídeo descontraído chegando à cidade italiana.

Fernanda Torres chega a Veneza para júri do Festival

Em suas redes sociais, Fernanda Torres publicou um vídeo chegando a Veneza de lancha, ao lado de amigos russos.

''Indo para Veneza ser júri. Há um ano estava aqui com o filme . Esse ano 'ainda estou aqui', no júri, com meus amigos russos. Olha que maravilha. Eles falaram para mim: 'Agora não é uma boa hora na Rússia'. Eu falei: 'Não é uma boa hora em lugar nenhum'. Beijo imenso'', disse a atriz.

Em 2024, "Ainda Estou Aqui" participou da mostra competitiva do Festival, vencendo o prêmio de Melhor Roteiro. Em sua exibição, o filme foi aplaudido por mais de 10 minutos pela plateia.

O filme sobre Rubes e Eunice Paiva, grandes símbolos do combate à ditadura militar brasileira, ainda ganharia o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional do Brasil e renderia a Fernanda o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Fernanda compõe o time de jurados da 82ª edição do evento ao lado de Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof e Zhao Tao. O diretor Alexander Payne, de "Os Rejeitados", preside o júri.

O Festival de Veneza vai de 27 de agosto até 6 de setembro. Na competição, figuram filmes de vencedores do Oscar como Guillermo del Toro ("Frankenstein") e Kathryn Bigelow ("A House of Dynamite").


