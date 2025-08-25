Quem é Tulla Luana? Web diva está no Rancho do Maia
Conhecida por seus memes e embates, a youtuber Tulla Luana é uma das integrantes da nova edição do Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia.
Começou o Rancho do Maia!
Transmitido pelo influenciador Carlinhos Maia, o reality teve início nesta sexta-feira (25/08), prometendo muitas dinâmicas, provas e humor, com velhos conhecidos do público e novos rostos.
Uma das novidades do elenco é a influenciadora digital Tulla Luana, que já deu o que falar em sua carreira.
Quem é a Web Diva Tulla Luana do Rancho do Maia?
Conhecida online há cerca de 14 anos, a "Web Diva Tulla Luana", como se apresenta, é uma youtuber de 55 anos famosa por seus memes.
Nascida em Pernambuco, Tulla se popularizou com suas reações curiosas a assuntos diversos em vídeos de seu canal, gravados com o auxílio de seu marido, João Carlos.
Entre seus principais momentos virais, estão a frase "Eu tô tremendo Rosana", retirado de um vídeo que rebate colocações da colunista Rosana Hermann, e também suas críticas ao jogo "Colheita Feliz", do antigo Orkut.
Muito lembrada por suas reações calorosas a situações que lhe indignavam, Tulla conviveu por mais de 13 anos com um diagnóstico de esquizofrenia, sendo profundamente afetada pelas medicações incorretas que tomou por conta disso.
"Hoje em dia eu trato esteatose hepática e tenho problemas de memória, em decorrência das medicações fortíssimas que eu tomava", diz ela em entrevista à Claudia. Hoje, com o diagnóstico correto, Tulla passa pelo devido tratamento. "É uma nova vida", declarou.
Onde passa o Rancho do Maia?
Além de Tulla Luana, estão confirmados no Rancho do Maia nomes como Malévola Alves, Gordão da XJ, Gabily e Karla do Barui.
O reality é transmitido exclusivamente nos stories do influenciador digital Carlinhos Maia.
