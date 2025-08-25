fechar
Celebridades | Notícia

Quem é Tulla Luana? Web diva está no Rancho do Maia

Conhecida por seus memes e embates, a youtuber Tulla Luana é uma das integrantes da nova edição do Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia.

Por Thallys Menezes Publicado em 25/08/2025 às 21:34
Youtuber Tulla Luana
Youtuber Tulla Luana - Reprodução/Youtube

Clique aqui e escute a matéria

Começou o Rancho do Maia!

Transmitido pelo influenciador Carlinhos Maia, o reality teve início nesta sexta-feira (25/08), prometendo muitas dinâmicas, provas e humor, com velhos conhecidos do público e novos rostos.

Uma das novidades do elenco é a influenciadora digital Tulla Luana, que já deu o que falar em sua carreira.

Quem é a Web Diva Tulla Luana do Rancho do Maia?

Conhecida online há cerca de 14 anos, a "Web Diva Tulla Luana", como se apresenta, é uma youtuber de 55 anos famosa por seus memes.

Nascida em Pernambuco, Tulla se popularizou com suas reações curiosas a assuntos diversos em vídeos de seu canal, gravados com o auxílio de seu marido, João Carlos.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por WEB DIVA TULLA LUANA® (@webdivatullaluana_oficial)


Entre seus principais momentos virais, estão a frase "Eu tô tremendo Rosana", retirado de um vídeo que rebate colocações da colunista Rosana Hermann, e também suas críticas ao jogo "Colheita Feliz", do antigo Orkut.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Muito lembrada por suas reações calorosas a situações que lhe indignavam, Tulla conviveu por mais de 13 anos com um diagnóstico de esquizofrenia, sendo profundamente afetada pelas medicações incorretas que tomou por conta disso.

"Hoje em dia eu trato esteatose hepática e tenho problemas de memória, em decorrência das medicações fortíssimas que eu tomava", diz ela em entrevista à Claudia. Hoje, com o diagnóstico correto, Tulla passa pelo devido tratamento. "É uma nova vida", declarou.

Onde passa o Rancho do Maia?

Além de Tulla Luana, estão confirmados no Rancho do Maia nomes como Malévola Alves, Gordão da XJ, Gabily e Karla do Barui.

O reality é transmitido exclusivamente nos stories do influenciador digital Carlinhos Maia.


Leia também

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Celebridades

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase
Celebridades

Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase

Compartilhe

Tags