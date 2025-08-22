Nicolas Cage pode estrelar a próxima temporada de True Detective

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vencedor do Oscar, Nicolas Cage está em negociações para um papel na próxima temporada de "True Detective", sucesso policial da HBO.

Novidades na HBO!

Após o sucesso das quatro primeiras temporadas de "True Detective", a 5ª da série está em desenvolvimento, e pode ser estrelada por ninguém menos que o vencedor do Oscar Nicolas Cage.

Nicolas Cage pode estrelar True Detective

A revista norte-americana Variety noticiou que Nicolas Cage está em negociações para estrelar a nova temporada da série.

O quinto ano de "True Detective" está sendo desenvolvido por Issa López, responsável pela quarta temporada, e será ambientado em Jamaica Bay, uma região de Nova York.

Caso a presença de Nicolas se confirme, será mais um nome de peso a estrelar a série antológica, que já teve temporadas protagonizadas por nomes como Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali e Jodie Foster.



Recentemente, Nicolas estrelou o terror de sucesso "Longlegs - Vínculo Mortal", interpretando o assassino que dá nome ao filme.

O ator será visto em breve na série live action "Homem-Aranha Noir", que estreia em 2026 na Amazon. Nicolas já deu voz ao personagem - que é uma variação retrô do Homem-Aranha - na animação "Homem-Aranha no Aranhaverso".

As quatro temporadas da série estão disponíveis para stream no HBO Max.