fechar
Celebridades | Notícia

Nicolas Cage pode estrelar a próxima temporada de True Detective

Vencedor do Oscar, Nicolas Cage está em negociações para um papel na próxima temporada de "True Detective", sucesso policial da HBO.

Por Thallys Menezes Publicado em 22/08/2025 às 14:58
Nicolas Cage em "O Peso do Talento"
Nicolas Cage em "O Peso do Talento" - Divulgação/Lionsgate

Clique aqui e escute a matéria

Novidades na HBO!

Após o sucesso das quatro primeiras temporadas de "True Detective", a 5ª da série está em desenvolvimento, e pode ser estrelada por ninguém menos que o vencedor do Oscar Nicolas Cage.

Nicolas Cage pode estrelar True Detective

A revista norte-americana Variety noticiou que Nicolas Cage está em negociações para estrelar a nova temporada da série.

O quinto ano de "True Detective" está sendo desenvolvido por Issa López, responsável pela quarta temporada, e será ambientado em Jamaica Bay, uma região de Nova York.

Caso a presença de Nicolas se confirme, será mais um nome de peso a estrelar a série antológica, que já teve temporadas protagonizadas por nomes como Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali e Jodie Foster.

Recentemente, Nicolas estrelou o terror de sucesso "Longlegs - Vínculo Mortal", interpretando o assassino que dá nome ao filme.

O ator será visto em breve na série live action "Homem-Aranha Noir", que estreia em 2026 na Amazon. Nicolas já deu voz ao personagem - que é uma variação retrô do Homem-Aranha - na animação "Homem-Aranha no Aranhaverso".

As quatro temporadas da série estão disponíveis para stream no HBO Max.

Leia também

Após polêmica, Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos de entrevista
FAMOSOS

Após polêmica, Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos de entrevista
Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga
Bruna Marquezine

Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga

Compartilhe

Tags