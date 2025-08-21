Millie Bobby Brown anuncia chegada da 1ª filha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi celebram a chegada de uma filha adotiva e iniciam um novo capítulo em família! Veja os detalhes

Millie Bobby Brown, 21, revelou que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, se tornaram pais pela primeira vez. O casal anunciou a adoção de uma menina, mas preferiu não divulgar detalhes como nome e idade da criança.

“Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade. E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Conhecida mundialmente por seu papel em Stranger Things, Millie se casou com Jake, filho do cantor Jon Bon Jovi, em uma cerimônia luxuosa e reservada no ano passado.

Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em abril de 2023, quando a atriz recebeu um anel que havia pertencido à sua mãe.