fechar
Celebridades | Notícia

Millie Bobby Brown anuncia chegada da 1ª filha

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi celebram a chegada de uma filha adotiva e iniciam um novo capítulo em família! Veja os detalhes

Por Alice Lins Publicado em 21/08/2025 às 14:12
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Millie Bobby Brown, 21, revelou que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, se tornaram pais pela primeira vez. O casal anunciou a adoção de uma menina, mas preferiu não divulgar detalhes como nome e idade da criança.

“Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade. E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Conhecida mundialmente por seu papel em Stranger Things, Millie se casou com Jake, filho do cantor Jon Bon Jovi, em uma cerimônia luxuosa e reservada no ano passado.

Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em abril de 2023, quando a atriz recebeu um anel que havia pertencido à sua mãe.

Leia também

New Wed 2025 reúne mais de 100 fornecedores de casamento neste sábado e domingo no Recife
NOIVAS

New Wed 2025 reúne mais de 100 fornecedores de casamento neste sábado e domingo no Recife
Casamento às Cegas: Temporada com participantes 50+ tem data de estreia revelada
Reality show

Casamento às Cegas: Temporada com participantes 50+ tem data de estreia revelada

Compartilhe

Tags