Millie Bobby Brown anuncia chegada da 1ª filha
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi celebram a chegada de uma filha adotiva e iniciam um novo capítulo em família! Veja os detalhes
Millie Bobby Brown, 21, revelou que ela e o marido, Jake Bongiovi, 23, se tornaram pais pela primeira vez. O casal anunciou a adoção de uma menina, mas preferiu não divulgar detalhes como nome e idade da criança.
“Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade. E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”, escreveu a atriz nas redes sociais.
Conhecida mundialmente por seu papel em Stranger Things, Millie se casou com Jake, filho do cantor Jon Bon Jovi, em uma cerimônia luxuosa e reservada no ano passado.
Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em abril de 2023, quando a atriz recebeu um anel que havia pertencido à sua mãe.