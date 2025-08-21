fechar
Celebridades | Notícia

Cristiano Ronaldo comemora 1 ano de canal no YouTube com show especial de Luan Santana

O craque vai celebrar 1 ano de seu canal no YouTube com show exclusivo de Luan Santana, reforçando a amizade entre os dois. Saiba os detalhes

Por Alice Lins Publicado em 21/08/2025 às 15:53
Cristiano Ronaldo e Luan Santana, lado a lado
Cristiano Ronaldo e Luan Santana, lado a lado - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Encontros de craques! Cristiano Ronaldo vai comemorar em grande estilo o primeiro aniversário de seu canal no YouTube. Para marcar a data, o jogador anunciou um show exclusivo de Luan Santana, que será transmitido no próximo sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília).

O anúncio foi feito em uma postagem conjunta com o cantor sertanejo. “Um ano de ‘UR Cristiano’! Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada. Vamos celebrar juntos com um show especial do meu amigo Luan Santana em breve!”, escreveu o atacante.

A parceria entre os dois não é novidade. Luan e Cristiano mantêm amizade de longa data e já dividiram momentos importantes fora dos palcos e dos gramados. No Réveillon de 2023 para 2024, o sertanejo foi convidado para cantar na festa organizada por Ronaldo em homenagem aos 69 anos de sua mãe, Dolores Aveiro, na Ilha da Madeira, em Portugal.

Na ocasião, Luan celebrou nas redes sociais o convite especial: “Uma honra começar 2024 ao lado da sua família, Cristiano”, publicou em um story. O cantor foi tietado pela aniversariante e pelos convidados da celebração.

Agora, a dupla se reencontra em um evento que promete unir música e futebol em mais uma grande celebração.

Leia também

Deepfakes no TikTok usam celebridades para simular apoio a Lula nas eleições de 2026
VERIFICAÇÃO

Deepfakes no TikTok usam celebridades para simular apoio a Lula nas eleições de 2026
Luan Santana revela porque não mostra o rosto da filha nas fotos
luan santana

Luan Santana revela porque não mostra o rosto da filha nas fotos

Compartilhe

Tags