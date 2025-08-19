fechar
Após climão com Fernanda, Ana Paula Renault está fora do Melhor da Tarde? Band se pronuncia

Ana Paula Renault e Fernanda Bande integraram bancada do Melhor da Tarde na estreia do programa, mas ausência da ex-BBB foi sentida nesta terça (19).

Por Thallys Menezes Publicado em 19/08/2025 às 20:17
Fernanda e Ana Paula Renault
Fernanda e Ana Paula Renault - Reprodução/Band

Ana Paula Renault já chegou causando ao Melhor da Tarde, novo programa de Léo Dias na Band.

A jornalista e ex-BBB 16 protagonizou um momento considerado tenso pelas internautas, e gerou ainda mais burburinho ao não retornar à bancada nesta terça-feira (19).

Ana Paula Renault não apareceu no novo programa do Melhor da Tarde

Após participação na estreia do Melhor da Tarde, na segunda-feira (18), Ana Paula Renault não esteve no programa.

Ela foi substituída por Regina Dourado, que completou o time a atração ao lado de Leo Dias, Pâmela Lucciola e JP Vergueiro.

Porém, engana-se quem acha que a ex-BBB foi demitida. Segundo nota da Band à coluna de Fábia Oliveira, tanto Ana Paula Renault quanto Fernanda Bande são convidadas do programa e podem ficar ausentes em algumas edições.

Na quarta-feira (20/8), a cantora e influenciadora Jojo Todynho também aparecerá como convidada.

Ana Paula Renault e Fernanda Bande protagonizaram climão

Na estreia do programa, o tópico, em dado momento, se tornou o cantor Leonardo.

"A gente não vê maldade, o que é bacana dele, a pureza dele. É o jeitinho dele", declarou Fernanda sobre o cantor, enquanto uma entrevista com ele era exibida.

 "Eu acho que as pessoas têm que evoluir", retrucou Ana Paula, sendo, por sua vez, cortada por Pâmela Lucciola. O "climão" não passou despercebido nas redes sociais:

