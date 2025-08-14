Advogado de Hytalo Santos quebra silêncio sobre o porquê ter deixado o caso
Influenciador é abandonado pelo advogado Rinaldo Mouzalas e tem suas redes sociais suspensas pela Justiça. Saiba mais detalhes sobre o caso
O influenciador Hytalo Santos, que está sob investigação por suposta exploração de menores nas redes sociais, foi abandonado por seu advogado. Rinaldo Mouzalas, que representava o influenciador, explicou a decisão ao portal LeoDias.
"Foi só decisão empresarial mesmo. Analisamos que havia incompatibilidade com os interesses de alguns clientes nossos", revelou Mouzalas, que desistiu do caso no mesmo dia em que a Polícia Militar da Paraíba cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo.
Na terça-feira (12), a Justiça suspendeu as redes sociais do influenciador. Em nota enviada à CNN, Hytalo Santos negou as acusações.
"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou.