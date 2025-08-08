Turnê de Bad Bunny em Porto Rico impulsiona uso do Tinder e revela tendências no app

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artista tem movimentado o Tinder em Porto Rico, aumentando interações e mudanças virtuais de localização para a ilha no Modo Passaporte.

Clique aqui e escute a matéria

Desde o início da turnê de residência “No Me Quiero Ir de Aquí” de Bad Bunny em El Choli, Porto Rico, o Tinder registrou uma movimentação inédita entre seus usuários locais e internacionais.

Dados recentes mostram que a presença do artista na ilha elevou o uso do app e criou novas tendências no comportamento dos fãs.

O número de perfis que mencionam “Bad Bunny” nas bios cresceu cerca de 13% desde janeiro de 2025, com destaque para um aumento de 200% entre homens em comparação às mulheres.

Além disso, a atividade de swipe (deslizar) aumentou 35% em Porto Rico, e o uso do Modo Passaporte, que permite navegar em perfis de outras localidades, cresceu 52% em San Juan, capital da ilha.

Leia Também Festa Esbórnia anuncia edição no Recife com open bar e surpresas em setembro

Entre os países com maior uso do Modo Passaporte para “viajar” virtualmente a Porto Rico estão República Dominicana, Colômbia e Espanha. Nos mesmos países, Bad Bunny é o artista número um nas playlists do Tinder, com faixas do álbum “DtMF” como as mais populares.

O Modo Passaporte tem um impacto significativo no engajamento, com usuários registrando até quatro vezes mais matches do que os que não usam o recurso.

Em média, o recurso é usado 166 mil vezes por dia, e o Tinder calcula que seus usuários viajaram virtualmente quase 102 bilhões de milhas no último ano, o equivalente a mais de 213 mil idas e voltas à lua.

Bad Bunny chega ao Brasil em 2026 com ingressos já esgotados para seus shows, e essa tendência de aumento no uso do Tinder pode ser um indicativo do impacto cultural e social que o artista tem em suas turnês.