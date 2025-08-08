fechar
Celebridades | Notícia

Turnê de Bad Bunny em Porto Rico impulsiona uso do Tinder e revela tendências no app

Artista tem movimentado o Tinder em Porto Rico, aumentando interações e mudanças virtuais de localização para a ilha no Modo Passaporte.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/08/2025 às 10:00
Imagem de uma montagem com Bad Bunny e logo de Tinder
Imagem de uma montagem com Bad Bunny e logo de Tinder - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Desde o início da turnê de residência “No Me Quiero Ir de Aquí” de Bad Bunny em El Choli, Porto Rico, o Tinder registrou uma movimentação inédita entre seus usuários locais e internacionais.

Dados recentes mostram que a presença do artista na ilha elevou o uso do app e criou novas tendências no comportamento dos fãs.

O número de perfis que mencionam “Bad Bunny” nas bios cresceu cerca de 13% desde janeiro de 2025, com destaque para um aumento de 200% entre homens em comparação às mulheres.

Além disso, a atividade de swipe (deslizar) aumentou 35% em Porto Rico, e o uso do Modo Passaporte, que permite navegar em perfis de outras localidades, cresceu 52% em San Juan, capital da ilha.

Leia Também

Entre os países com maior uso do Modo Passaporte para “viajar” virtualmente a Porto Rico estão República Dominicana, Colômbia e Espanha. Nos mesmos países, Bad Bunny é o artista número um nas playlists do Tinder, com faixas do álbum “DtMF” como as mais populares.

O Modo Passaporte tem um impacto significativo no engajamento, com usuários registrando até quatro vezes mais matches do que os que não usam o recurso.

Em média, o recurso é usado 166 mil vezes por dia, e o Tinder calcula que seus usuários viajaram virtualmente quase 102 bilhões de milhas no último ano, o equivalente a mais de 213 mil idas e voltas à lua.

Bad Bunny chega ao Brasil em 2026 com ingressos já esgotados para seus shows, e essa tendência de aumento no uso do Tinder pode ser um indicativo do impacto cultural e social que o artista tem em suas turnês.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Biografias para Tinder: 14 frases criativas para conquistar!
FRASES

Biografias para Tinder: 14 frases criativas para conquistar!
Melhores abordagens Tinder: 12 mensagens perfeitas para iniciar uma conversa com o match!
MENSAGENS

Melhores abordagens Tinder: 12 mensagens perfeitas para iniciar uma conversa com o match!

Compartilhe

Tags