Ana Castela quebra silêncio sobre suposto affair com Zé Felipe

Boatos de romance entre Ana Castela e Zé Felipe agitam web após passeio juntos nos EUA; cantora e equipe do ex de Virginia se pronunciam.

Os nomes de Ana Castela e Zé Felipe voltaram a agitar as redes sociais após um encontro dos dois nos Estados Unidos.

A visita conjunta aos parques da Disney, em Orlando, levantou especulações sobre um possível romance. No entanto, os artistas trataram a situação com bom humor.

Ana Castela fala sobre boatos com Zé Felipe

Em um vídeo publicado nas redes, Ana brincou com os boatos e disse que quem estaria vivendo um affair com o cantor seria um amigo em comum: "Gente, eu vou assumir… é o Odorico que está ficando com o Zé!", ironizou a cantora.

A mãe da artista também negou qualquer envolvimento romântico entre os dois. Apesar de não terem viajado juntos, a naturalidade com que circulavam pelos parques chamou atenção de quem estava por lá, rendendo cliques de fãs, revela o Terra.

Em nota à imprensa, a equipe de Zé Felipe esclareceu que ele está em viagem profissional para gravar um projeto em espanhol, revelou a rádio Itatiaia.

A parada em Orlando, segundo eles, foi apenas um momento de lazer entre amigos antes de seguir para Miami, onde continua o trabalho ao lado de compositores internacionais