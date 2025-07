Gabriel Medina vive romance com ex de Zé Felipe, diz site

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aparentemente, o amor está no ar para o surfista Gabriel Medina!

Nos últimos dias, ganharam força rumores já conhecidos de affair entre o atleta e a modelo Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe.

Segundo site, um flagra inusitado ajudou a confirmar o romance. Saiba tudo!

"Morango do amor" expõe romance de Gabriel Medina e Isabella Arantes

Gabriel e Isabella alimentaram os rumores de romance ao publicarem, quase no mesmo momento, registros no mesmo local: uma doceria famosa pelo "morango do amor", doce que está viralizando na web. A informação é do Extra.

A aproximação entre o surfista e a modelo já vinha sendo comentada desde junho, quando ele foi visto em sua festa de aniversário, em um jantar e também no show do rapper Veigh. Um vídeo no camarote desse último evento mostrou os dois próximos.

Isabella, ex-noiva de Zé Felipe, tem carreira consolidada como influenciadora, modelo e empresária do ramo de moda praia.

Também já integrou o balé do "Domingão do Faustão" e hoje é assistente de palco do "Domingo Legal", no SBT.