Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Ozzy Osbourne morreu na manhã desta terça-feira (22) aos 76 anos. Considerado pai do heavy metal, John Michael "Ozzy" Osbourne foi líder da banda Black Sabbath.

A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi divulgada pela família do cantor britânico através de um comunicado para a imprensa.

“É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento”, disse o comunicado.

Ozzy Osbourne foi primeiro vocalista do Black Sabbath, banda que moldou o heavy metal nas décadas de 1970 e 1980. Após sair da banda, Ozzy emplacou uma bem-sucedida carreira solo.



No dia 5 de julho deste ano, Ozzy Osbourne fez um show de despedida reunindo a formação original do Black Sabbath no palco pela primeira vez em 20 anos. Diversas estrelas do rock também participaram.