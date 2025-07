Família de Manoel Carlos revela estado de saúde do autor de 92 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A família de Manoel Carlos, de 92 anos, publicou, nesta sexta-feira (18), uma atualização sobre o estado de saúde do autor.

De acordo com a produtora Boa Palavra, criada pela filha do autor, Julia Almeida, Manoel Carlos está sob cuidados médicos no Rio de Janeiro, depois de passar por internação e apresentar piora no estado de saúde devido à doença de Parkinson.

“Informamos que o autor Manoel Carlos encontra-se sob cuidados médicos, acompanhado de perto por sua esposa, Elisabety, e por sua filha, Julia, junto à equipe de saúde responsável. Seguimos honrando seu legado com responsabilidade, afeto e integridade”, diz parte do comunicado.

Ainda no comunicado divulgado, a família agradeceu o carinho do público e dos fãs que celebram a obra de Manoel Carlos.

O renomado autor Manoel Carlos, responsável por folhetins de sucesso como História de Amor (1995) e Por Amor (1997), aposentou-se das novelas em 2014.

Diagnosticado com Parkinson há seis anos, ele enfrentou uma piora no quadro, com agravamento dos comprometimentos motor e cognitivo.