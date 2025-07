Dança dos Famosos 2025: Confira nomes cotados para nova temporada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vem aí mais uma Dança dos Famosos!

Prevista para estrear em agosto no Domingão com Huck, a nova temporada virá com mudanças no formato e um elenco de destaque. Saiba mais!

Quem vai estar na Dança dos Famosos 2025:

De acordo como portal Léo Dias, Globo aposta em nomes como:

Tadeu Schmidt

Maisa Silva e Duda Santos, de "Garota do Momento"

Beatriz Reis, ex-BBB 24

Aline Patriarca, ex-BBB 25

Cátia Fonseca, que deixou recentemente a Band, está confirmada e fará sua estreia como contratada da emissora no quadro.

Novidade na Dança dos Famosos 2025

A edição seguirá até dezembro, com a final transmitida ao vivo, em uma estratégia para evitar vazamentos nas redes, revela o portal Léo Dias.

A proposta é compor um elenco misto entre nomes já conhecidos e novos talentos, mantendo o interesse do público da TV aberta e das redes sociais.

Quem foram os últimos vencedores da Dança dos Famosos?