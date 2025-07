Namorada de Belo vende biquínis na praia: "Não tenho vergonha de trabalhar"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

No último sábado, 12 de julho, a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi vista vendendo biquínis na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Dona da marca de beachwear Uzzi, ela participou da montagem do estande para exibir as peças, conversou com o público e ajudou a vender as peças.

Namorada de Belo vende biquínis na praia

Em entrevista ao jornal Extra, Rayane Figliuzzi revelou que não tem medo e nem vergonha de trabalhar.

"Eu gosto de participar de todas as etapas, ver tudo de perto, analisar, fazer reuniões, trocar ideias, ouvir opiniões... Eu saí de casa muito cedo com o sonho de ser atriz. No meio do caminho até aqui fiz muitas coisas. Não tenho medo nem vergonha de trabalhar. Acho que este é o caminho natural que devemos seguir", explicou.

Rayane Figliuzzi e o cantor Belo começaram a namorar em 2024 e anunciaram oficialmente o relacionamento em fevereiro de 2025.