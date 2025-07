Isabelle Nogueira faz revelação sobre sua vida amorosa: "Não sou tão cobiçada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Terceira colocada no BBB 24, a cunhã-poranga do boi Garantido fez uma revelação inusitada sobre o campo de relações amorosas de sua vida.

Isabelle Nogueira, influencer e finalista do BBB 24, surpreendeu ao contar nas redes sociais que era mais abordada por pretendentes antes da fama.

Segundo a ex-BBB, a visibilidade trazida pelo programa não se refletiu positivamente em sua vida amorosa, já que passou a ser julgada e "personificada" de forma diferente após o reality, revela matéria do portal Terra.

Apesar dos rumores de envolvimento com famosos, ela garantiu que sua vida afetiva está tranquila e distante do que o público imagina.

"Vou contar um segredo com vocês: eu não sou tão cobiçada quanto vocês acham que sou, e tá tudo bem. Eu recebo alguns prints que meus amigos me mandam de ship com outros artistas, mas não é assim como vocês imaginam", destacou Isabelle, como relata o Terra.

"Acho que vários motivos contribuem para isso. Minha personificação, minha passagem pelo Big Brother, meu posicionamento… antes do Big Brother eu era mais assediada do que agora", admitiu.

Isabelle Nogueira está solteira desde o fim do noivado com Matteus Amaral, em fevereiro deste ano.

Os dois começaram a se relacionar durante a 24ª edição do BBB.