3 perfumes luxuosos de O Boticário que valem cada borrifada

Algumas criações da O Boticário elevam o ritual de beleza a um patamar de sofisticação e se destacam por elegância, potência e presença marcante

Se o objetivo é escolher fragrâncias nacionais que elevem seu ritual de beleza a um patamar de sofisticação — quase como se fossem “importados” — algumas criações da O Boticário se destacam por elegância, potência e presença marcante.

Abaixo, três perfumes que, segundo perfumistas, consumidores e especialistas em fragrâncias, justificam cada borrifada.

Elysée Blanc Eau De Parfum — elegância refinada em cada gota

Imagem do perfume Elysée Blanc. - Divulgação: Boticário.

Para quem busca um perfume feminino que traduz requinte e sutileza, Elysée Blanc entrega exatamente isso.

Com uma estrutura olfativa delicada, mas marcante, esse eau de parfum equilibra notas florais e amadeiradas, resultando em uma fragrância refinada tanto para o dia quanto para a noite.

A reputação de “luxo acessível” de Elysée Blanc está alinhada com o que especialistas em beleza apontam como tendência: fragrâncias nacionais que conseguem rivalizar com perfumes importados de grife.



The Blend Eau De Parfum — sofisticação moderna e presença marcante

Imagem do perfume "The Blend" - Divulgação/O Boticário

The Blend é um dos exemplos mais fortes de como O Boticário tem buscado um perfil olfativo contemporâneo e sofisticado.

A fragrância é geralmente descrita como amadeirada e especiada, com profundidade e charme robusto — ideal para quem quer maior projeção e durabilidade.

Perfumes da linha The Blend “parecem importados de luxo”, justamente por sua estrutura olfativa mais complexa e refinada.

The Blend Bourbon Eau De Parfum — ousadia e elegância para ocasiões especiais

The Blend Bourbon Eau de Parfum - Reprodução/O Boticário

Para momentos em que você quer deixar uma impressão marcante — seja em um evento, uma saída à noite ou um encontro importante — The Blend Bourbon se destaca.

Com uma composição mais intensa e sofisticada, sua fragrância carrega notas amadeiradas e especiadas com uma profundidade que remete a perfumes importados de alta perfumaria.

Sua performance e a apresentação do frasco reforçam a experiência premium, algo valorizado por quem busca perfumes nacionais de alto nível.



Por que esses perfumes valem cada borrifada?

Qualidade olfativa sofisticada: Todos os três têm composições pensadas para oferecer riqueza aromática, complexidade e elegância — características antes associadas apenas a perfumes importados.

Fixação e projeção consistentes: A proposta dessas fragrâncias vai além do “cheirinho gostoso” — elas foram feitas para durar e para marcar presença.

Acessibilidade com luxo: Por serem de uma marca nacional bem estabelecida, oferecem custo-benefício competitivo em comparação a perfumes de luxo internacionais.

Versatilidade de uso: Há opções tanto para o dia a dia elegante (como Elysée Blanc), quanto para eventos especiais e noites marcantes (como The Blend e The Blend Bourbon).