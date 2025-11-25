fechar
Perfume | Notícia

3 perfumes luxuosos de O Boticário que valem cada borrifada

Algumas criações da O Boticário elevam o ritual de beleza a um patamar de sofisticação e se destacam por elegância, potência e presença marcante

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 19:03
Mulher passando perfume
Mulher passando perfume - Inara Prusakova/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Se o objetivo é escolher fragrâncias nacionais que elevem seu ritual de beleza a um patamar de sofisticação — quase como se fossem “importados” — algumas criações da O Boticário se destacam por elegância, potência e presença marcante.

Abaixo, três perfumes que, segundo perfumistas, consumidores e especialistas em fragrâncias, justificam cada borrifada.

Elysée Blanc Eau De Parfum — elegância refinada em cada gota

Divulgação: Boticário.
Imagem do perfume Elysée Blanc. - Divulgação: Boticário.

Para quem busca um perfume feminino que traduz requinte e sutileza, Elysée Blanc entrega exatamente isso.

Com uma estrutura olfativa delicada, mas marcante, esse eau de parfum equilibra notas florais e amadeiradas, resultando em uma fragrância refinada tanto para o dia quanto para a noite.

A reputação de “luxo acessível” de Elysée Blanc está alinhada com o que especialistas em beleza apontam como tendência: fragrâncias nacionais que conseguem rivalizar com perfumes importados de grife.

The Blend Eau De Parfum — sofisticação moderna e presença marcante

Divulgação/O Boticário
Imagem do perfume "The Blend" - Divulgação/O Boticário

The Blend é um dos exemplos mais fortes de como O Boticário tem buscado um perfil olfativo contemporâneo e sofisticado.

A fragrância é geralmente descrita como amadeirada e especiada, com profundidade e charme robusto — ideal para quem quer maior projeção e durabilidade.

Perfumes da linha The Blend “parecem importados de luxo”, justamente por sua estrutura olfativa mais complexa e refinada.

The Blend Bourbon Eau De Parfum — ousadia e elegância para ocasiões especiais

Reprodução/O Boticário
The Blend Bourbon Eau de Parfum - Reprodução/O Boticário

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para momentos em que você quer deixar uma impressão marcante — seja em um evento, uma saída à noite ou um encontro importante — The Blend Bourbon se destaca.

Com uma composição mais intensa e sofisticada, sua fragrância carrega notas amadeiradas e especiadas com uma profundidade que remete a perfumes importados de alta perfumaria.

Sua performance e a apresentação do frasco reforçam a experiência premium, algo valorizado por quem busca perfumes nacionais de alto nível.

Por que esses perfumes valem cada borrifada?

Qualidade olfativa sofisticada: Todos os três têm composições pensadas para oferecer riqueza aromática, complexidade e elegância — características antes associadas apenas a perfumes importados.

Fixação e projeção consistentes: A proposta dessas fragrâncias vai além do “cheirinho gostoso” — elas foram feitas para durar e para marcar presença.

Acessibilidade com luxo: Por serem de uma marca nacional bem estabelecida, oferecem custo-benefício competitivo em comparação a perfumes de luxo internacionais.

Versatilidade de uso: Há opções tanto para o dia a dia elegante (como Elysée Blanc), quanto para eventos especiais e noites marcantes (como The Blend e The Blend Bourbon).

Leia também

4 perfumes elegantes do Boticário superiores a importados de luxo para arrasar
perfumes boticário

4 perfumes elegantes do Boticário superiores a importados de luxo para arrasar
4 perfumes da Natura baratinhos e super cheirosos para usar no dia a dia
perfumes natura

4 perfumes da Natura baratinhos e super cheirosos para usar no dia a dia

Compartilhe

Tags