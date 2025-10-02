Boticário relança 'Portinari Memórias' e 'Felicitá', fragrâncias da linha Boticollection
De volta aos clássicos, relançamentos preservam a fragrâncias originais e são reflexo de intenso processo de social listening com os lovers da linha
Clique aqui e escute a matéria
Após ouvir mais de 100 mil consumidores nas redes e em pesquisas com revendedoras, o Boticário, traz de volta dois ícones da perfumaria brasileira: Portinari Memórias e Felicitá - ambos da Boticollection. O movimento integra um projeto que resgata grandes sucessos guardados na memória afetiva dos fãs, mantendo seus olfativos originais, mas agora com nova embalagem.
Mais do que relançar perfumes desejados, o movimento tem como objetivo convidar o público a reviver capítulos marcantes da vida por meio de aromas que permanecem atemporais - na união entre passado e presente que prova que o clássico não desaparece, mas sim evolui. Mensagem que fica ainda mais marcante no encontro da arte com a perfumaria, retratado no retorno da fragrância Portinari Memórias.
"As imagens que acompanham Portinari Memórias tocam a emoção de todos, independente da idade, ou da época. Portinari está nos corações e nas mentes de todos. A universalidade do legado ‘portinariano’ brillhou, brilha, e brilhará futuro afora", comenta João Candido Portinari, filho do renomado artista plástico, em referência a obra “Pipas”, inspiração para a fragrância e embalagem desde a versão original.
Os relançamentos são frutos de um intenso social listening que reacendeu batalhas de fragrâncias e milhares de votos para os “queridinhos” da comunidade. Em paralelo, pesquisas com revendedoras apontaram Portinari e Felicitá no topo de preferência, sinalizando oportunidade única de atender a pedidos históricos com olfativos que contemplam públicos feminino e masculino em um mesmo movimento.
“Trazer de volta fragrâncias amadas não é apenas uma decisão de portfólio; é um gesto de respeito às memórias das pessoas que traduz essa escuta ativa e fiel — a mesma essência que marcou a vida de tanta gente, em uma roupagem nova, pronta para criar novas lembranças”, afirma Paulo Roseiro, diretor-executivo de Perfumaria, DEOs e Presentes do Grupo Boticário.
Em Felicitá (100 ml), o caminho olfativo oriental gourmand combina o brilho de notas cítricas no topo com um buquê floral envolvente de lírio-do-vale, ylang ylang e rosa, sobre um fundo envolvente de patchouli, baunilha, caramelo e âmbar. A nova apresentação valoriza o gesto de presentear, com fita presenteável, a ânfora em destaque e o selo “edição especial”, além da mensagem que convida a “reviver seus melhores momentos com Felicitá”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já Portinari Memórias (100 ml) retorna como um fougère amadeirado que une o frescor do limão e bergamota à elegância de aromáticos do alecrim e lavanda, com um toque das especiarias quentes de noz-moscada, cravo e canela.
No fundo, as madeiras de cedro, vetivier e sândalo conferem sofisticação e aconchego. A arte do cartucho reverencia a memória do original e reforça a conexão direta com os amantes da fragrância, também com selo "edição especial" e a ânfora como protagonista.