Boticário relança 'Portinari Memórias' e 'Felicitá', fragrâncias da linha Boticollection

De volta aos clássicos, relançamentos preservam a fragrâncias originais e são reflexo de intenso processo de social listening com os lovers da linha

Após ouvir mais de 100 mil consumidores nas redes e em pesquisas com revendedoras, o Boticário, traz de volta dois ícones da perfumaria brasileira: Portinari Memórias e Felicitá - ambos da Boticollection. O movimento integra um projeto que resgata grandes sucessos guardados na memória afetiva dos fãs, mantendo seus olfativos originais, mas agora com nova embalagem.

Mais do que relançar perfumes desejados, o movimento tem como objetivo convidar o público a reviver capítulos marcantes da vida por meio de aromas que permanecem atemporais - na união entre passado e presente que prova que o clássico não desaparece, mas sim evolui. Mensagem que fica ainda mais marcante no encontro da arte com a perfumaria, retratado no retorno da fragrância Portinari Memórias.

"As imagens que acompanham Portinari Memórias tocam a emoção de todos, independente da idade, ou da época. Portinari está nos corações e nas mentes de todos. A universalidade do legado ‘portinariano’ brillhou, brilha, e brilhará futuro afora", comenta João Candido Portinari, filho do renomado artista plástico, em referência a obra “Pipas”, inspiração para a fragrância e embalagem desde a versão original.

Os relançamentos são frutos de um intenso social listening que reacendeu batalhas de fragrâncias e milhares de votos para os “queridinhos” da comunidade. Em paralelo, pesquisas com revendedoras apontaram Portinari e Felicitá no topo de preferência, sinalizando oportunidade única de atender a pedidos históricos com olfativos que contemplam públicos feminino e masculino em um mesmo movimento.

“Trazer de volta fragrâncias amadas não é apenas uma decisão de portfólio; é um gesto de respeito às memórias das pessoas que traduz essa escuta ativa e fiel — a mesma essência que marcou a vida de tanta gente, em uma roupagem nova, pronta para criar novas lembranças”, afirma Paulo Roseiro, diretor-executivo de Perfumaria, DEOs e Presentes do Grupo Boticário.

Em Felicitá (100 ml), o caminho olfativo oriental gourmand combina o brilho de notas cítricas no topo com um buquê floral envolvente de lírio-do-vale, ylang ylang e rosa, sobre um fundo envolvente de patchouli, baunilha, caramelo e âmbar. A nova apresentação valoriza o gesto de presentear, com fita presenteável, a ânfora em destaque e o selo “edição especial”, além da mensagem que convida a “reviver seus melhores momentos com Felicitá”.

Já Portinari Memórias (100 ml) retorna como um fougère amadeirado que une o frescor do limão e bergamota à elegância de aromáticos do alecrim e lavanda, com um toque das especiarias quentes de noz-moscada, cravo e canela.

No fundo, as madeiras de cedro, vetivier e sândalo conferem sofisticação e aconchego. A arte do cartucho reverencia a memória do original e reforça a conexão direta com os amantes da fragrância, também com selo "edição especial" e a ânfora como protagonista.