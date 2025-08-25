fechar
Perfumes discretos para o trabalho que deixam presença sem exageros

Confira essas fragrâncias do Boticário se destacam no ambiente profissional por oferecer aromas sutis, elegantes e que não incomodam colegas

Por Pedro Lima Publicado em 25/08/2025 às 21:30
Imagem do perfume Lily Absolu
Imagem do perfume Lily Absolu - Divulgação/O Boticário

Escolher o perfume certo para o trabalho exige equilíbrio entre presença e discrição. Diferente de ocasiões sociais, ambientes profissionais pedem fragrâncias que transmitam profissionalismo, sem exagerar ou se tornar invasivas para colegas e clientes.

O Boticário apresenta opções que combinam notas sofisticadas e delicadas, permitindo que o usuário marque presença de forma sutil e elegante. Fragrâncias com alta intensidade ou notas muito doces podem causar desconforto ou chamar atenção de maneira indesejada, enquanto perfumes mais leves, com toques florais, amadeirados ou cítricos, tornam-se aliados na rotina corporativa, promovendo sensação de frescor, bem-estar e confiança.

Além disso, aromas discretos ajudam a criar uma assinatura olfativa pessoal, que se associa à imagem profissional sem interferir na experiência de quem está ao redor. A seguir, selecionamos três opções da O Boticário que equilibram presença e suavidade, cada uma com características que atendem a diferentes perfis e situações de trabalho.

1. Malbec Soft

Malbec Soft é a versão mais leve do clássico Malbec, mantendo a sofisticação do perfume, mas com intensidade reduzida. Com notas amadeiradas suaves e toques frescos, é ideal para quem deseja transmitir elegância sem se sobrepor ao ambiente.

A fragrância cria uma presença marcante de forma sutil, deixando uma impressão refinada que combina tanto com escritórios quanto com reuniões externas. Para o dia a dia, sua durabilidade é equilibrada, permitindo que o perfume acompanhe a rotina sem necessidade de reforços frequentes.

2. Lily Essence

Lily Essence aposta em notas florais delicadas, combinadas com nuances cítricas e toques suaves de musk, criando uma fragrância fresca e feminina. É perfeita para quem deseja passar serenidade e leveza, mantendo a sofisticação em ambientes corporativos.

A presença do perfume é perceptível, mas não invasiva, tornando-o adequado para escritórios, coworkings ou encontros profissionais. Além disso, sua composição promove sensação de bem-estar e confiança, atributos importantes para quem precisa se destacar sem exageros.

3. Coffee Woman

Coffee Woman é uma opção interessante para quem prefere fragrâncias levemente gourmand, sem abrir mão da discrição. Com notas de café, flores e madeiras suaves, o perfume combina aconchego e elegância, transmitindo proximidade e profissionalismo ao mesmo tempo.

É indicado para quem quer um toque diferente na rotina de trabalho, mas sem chamar atenção excessiva. Sua sutileza permite que seja usado em reuniões e ambientes corporativos, mantendo uma assinatura olfativa única, agradável e discreta.

