Perfume |

3 perfumes do Boticário na casa dos R$100 que fixam o dia todo

Descubra 3 fragrâncias acessíveis do Boticário que unem qualidade, durabilidade e preço justo para o uso diário com aroma marcante

Por Pedro Lima Publicado em 17/08/2025 às 17:00
Perfume
Perfume - Foto: Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Encontrar um perfume que equilibre preço acessível, qualidade e boa fixação nem sempre é fácil, especialmente para quem quer usar a fragrância durante todo o dia sem precisar retocar várias vezes.

O Boticário, reconhecido pela diversidade e excelência em perfumaria nacional, oferece opções que se encaixam no orçamento sem abrir mão da sofisticação e da durabilidade. Na faixa dos R$100, é possível encontrar perfumes que possuem notas cuidadosamente elaboradas para garantir presença e fixação prolongada, mesmo em dias mais agitados.

Esses perfumes não apenas exalam aromas agradáveis e marcantes, mas também proporcionam uma sensação de cuidado pessoal que eleva a autoestima. Nesta seleção, reunimos três fragrâncias do Boticário que entregam exatamente isso: aroma que permanece por horas, custo acessível e versatilidade para diversas ocasiões, desde o trabalho até eventos sociais informais.

1. Lily Eau de Toilette

Um clássico da marca, o Lily é uma fragrância floral que traz a delicadeza do lírio com notas suaves e femininas. Apesar de ser uma versão Eau de Toilette, sua fixação é surpreendentemente boa, mantendo o frescor por várias horas.

Ideal para quem gosta de perfumes elegantes, discretos e que funcionam bem para o dia a dia. Seu preço na casa dos R$100 o torna uma escolha acessível para quem quer qualidade sem gastar muito.

2. Coffee Woman

Este perfume combina a nota marcante do café com nuances doces e florais, criando uma fragrância envolvente e acolhedora. A fixação é bastante eficiente, especialmente em peles mais secas, garantindo presença durante todo o dia.

Coffee Woman é ideal para quem busca um perfume diferente, com personalidade, que transita bem entre o casual e o sofisticado, perfeito para quem quer sair da mesmice sem investir valores altos.

3. Malbec Floral Eau de Toilette

Embora a linha Malbec seja conhecida pela intensidade das fragrâncias masculinas, a versão Floral traz uma proposta feminina, com notas amadeiradas e florais bem equilibradas. A fixação é elogiada por durar horas, acompanhando a rotina sem perder a essência.

Na faixa de preço sugerida, é uma excelente opção para quem quer um perfume marcante, com personalidade forte, mas que também agrada na versatilidade para o dia a dia.

