6 perfumes discretos para usar no trabalho sem perder o estilo
Seis fragrâncias brasileiras leves e sofisticadas, perfeitas para ambientes profissionais, que equilibram presença e discrição com elegância
No universo profissional, a escolha do perfume exige atenção redobrada para que a fragrância seja agradável, sofisticada e, ao mesmo tempo, discreta, respeitando o espaço compartilhado com colegas e clientes. Um perfume adequado para o trabalho precisa transmitir segurança e personalidade, sem ser invasivo ou exagerado.
No Brasil, diversas marcas nacionais oferecem opções que combinam leveza e estilo, com notas suaves e frescas que se adaptam facilmente ao clima e à rotina. Além de valorizarem a cultura olfativa local, esses perfumes nacionais trazem qualidade e originalidade, apresentando aromas que traduzem diferentes perfis e momentos sem perder a elegância.
Nesta seleção, destacamos seis fragrâncias brasileiras que cumprem esse papel com maestria, unindo frescor, delicadeza e um toque de sofisticação para acompanhar o profissional durante o expediente, seja em reuniões, atendimentos ou trabalho em equipe.
1. Floratta Blue, O Boticário – Floral leve com frescor delicado
Floratta Blue é uma fragrância delicada, com notas florais suaves e um toque fresco que remete à brisa do mar. Ideal para quem busca um perfume leve, que transmite feminilidade sem exageros, ele é perfeito para o dia a dia no escritório.
A sutileza das notas de peônia e frutas frescas proporciona uma sensação agradável e não invasiva, tornando o ambiente mais leve e harmonioso.
2. Essencial Exclusivo Feminino, Natura – Sofisticação com toque amadeirado
Esse perfume traz uma composição equilibrada entre notas florais e amadeiradas, que conferem elegância e discrição.
A presença do âmbar e do cedro cria uma base suave e envolvente, sem ser pesada, ideal para ambientes de trabalho que pedem profissionalismo e bom gosto. Sua fixação é moderada, garantindo que a fragrância permaneça presente sem se tornar excessiva.
3. Malbec Essencial, O Boticário – Frescor amadeirado suave
Versão mais leve da tradicional linha Malbec, o Malbec Essencial combina notas amadeiradas com um toque de frescor cítrico.
Essa composição traz uma fragrância sóbria, que transmite autoridade com discrição, perfeita para quem deseja marcar presença sem sobrecarregar o ambiente. Ideal para quem prefere aromas mais neutros e sofisticados no trabalho.
4. Luna, Natura – Floral gourmand delicado
Luna é uma fragrância que mistura notas florais suaves com um toque gourmand adocicado, equilibrando feminilidade e leveza.
Com presença delicada e agradável, é perfeita para o ambiente corporativo, trazendo conforto e elegância para o dia a dia sem ser invasiva. As notas de baunilha e frutas conferem um ar acolhedor que pode ajudar a aliviar o estresse da rotina.
5. Águas de Cheiro Orquídea – Floral fresco e sutil
Esta fragrância é conhecida por sua leveza e frescor, com um toque floral que remete à suavidade das orquídeas.
É uma opção acessível e prática para quem busca um perfume discreto para o trabalho, que não interfira na convivência com os colegas, mas que acrescente um charme sutil à presença.
6. Malbec Sândalo, O Boticário – Toque amadeirado com suavidade
Malbec Sândalo traz um aroma amadeirado mais suave, ideal para quem quer um perfume masculino ou unissex com presença discreta.
A combinação do sândalo com notas cítricas cria uma fragrância equilibrada, que transmite confiança e profissionalismo sem se impor no ambiente. É uma escolha acertada para quem deseja versatilidade e elegância no uso diário.