Esses 4 perfumes deixam um rastro marcante e ainda são elogiados horas depois

Algumas fragrâncias não apenas acompanham quem as usa — elas chegam antes e continuam no ar mesmo depois que a pessoa vai embora. Perfumes com rastro marcante não são, necessariamente, sinônimo de intensidade agressiva. Quando bem equilibrados, eles combinam projeção e elegância, gerando elogios e criando memórias olfativas.

A sensação de ser lembrado pelo cheiro que ficou no ambiente, no carro ou no elevador é também uma extensão da própria presença. E há quem busque justamente esse efeito ao escolher um perfume: ser notado sem exagero, com assinatura olfativa que se impõe.

Abaixo, reunimos quatro opções femininas com esse perfil — todos de marcas nacionais, mas com desempenho digno dos grandes internacionais. São perfumes que costumam se sair bem em ocasiões sociais, encontros, eventos noturnos ou mesmo como assinatura pessoal de quem gosta de causar impacto.

1. Lily Absolu – O Boticário

A versão Absolu do clássico Lily é mais encorpada, com maior presença e rastro mais duradouro. A fórmula mantém o protagonismo do lírio, mas com uma base mais densa, ambarada e cremosa.

É o tipo de fragrância que se projeta sem perder a sofisticação, ideal para noites frias ou eventos em ambientes fechados. O tempo de fixação é notável, e o cheiro costuma marcar até roupas e lençóis. Para quem gosta de elogios espontâneos, é uma escolha certeira.

2. Essencial Oud – Natura

Essa fragrância da Natura é intensa, com presença garantida do início ao fim. O oud aparece de forma mais domesticada que nas versões árabes, mas ainda com força e elegância.

O perfume combina notas amadeiradas com um leve toque floral e especiado, criando uma identidade poderosa. É uma opção indicada para quem quer deixar rastro e transmitir uma imagem de confiança e autoridade, com um toque exótico.

3. Elysée Blanc – O Boticário

Apesar do nome sugerir leveza, o Elysée Blanc é marcante e sofisticado. Ele mistura gardênia, âmbar e notas adocicadas, mas sem pesar. O resultado é um rastro que combina doçura e elegância, ideal para encontros ou eventos sociais.

É um perfume que tende a atrair elogios e olhares curiosos, especialmente porque não é tão comum quanto outros da marca — o que aumenta o fator surpresa.

4. Una Artisan – Natura

Una Artisan combina a intensidade das madeiras com um floral luminoso, em uma estrutura moderna que se destaca pela persistência. Tem boa projeção e excelente desempenho em peles que absorvem rápido fragrâncias mais leves.

Sua construção traz um toque de exclusividade e transmite refinamento. O tipo de perfume que deixa seu rastro no ar sem pedir licença, mas também sem exageros.