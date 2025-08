5 perfumes nacionais para presentear no Dia dos Pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fragrâncias que agradam diferentes estilos de pais, com bom desempenho e assinatura marcante — sem precisar recorrer aos importados

O Dia dos Pais é uma oportunidade para celebrar vínculos afetivos e agradecer por tudo que essas figuras representam. E, quando se trata de escolher um presente, os perfumes aparecem como uma das opções mais buscadas, já que oferecem mais do que um simples aroma: eles carregam memória, identidade e presença.

Um bom perfume pode se tornar uma marca pessoal, acompanhar o pai no dia a dia ou em ocasiões especiais, e ainda dizer, sem palavras, que ele é lembrado com carinho. Embora os perfumes importados tenham seu apelo, o mercado nacional vem se destacando com fragrâncias de excelente qualidade, fixação consistente e identidade própria.

Marcas brasileiras como O Boticário, Natura, Eudora e outras conseguiram criar composições que agradam desde os pais mais tradicionais até os que gostam de ousar ou variar de estilo. Nesta seleção, trazemos cinco perfumes nacionais que combinam com diferentes perfis — do executivo ao esportivo — e que podem fazer bonito como presente no segundo domingo de agosto.

1. Malbec (O Boticário) – para o pai clássico e marcante

Ícone da perfumaria masculina brasileira, o Malbec é uma escolha segura e elegante. Sua fragrância amadeirada, com notas de uva, álcool vínico e madeiras nobres, cria um aroma encorpado e sofisticado, que costuma agradar pais que gostam de perfumes fortes e memoráveis.

Além do bom desempenho na pele, o Malbec tem presença — é do tipo que deixa rastro e fixa bem. Ideal para pais que gostam de se sentir confiantes e que prezam por um perfume que os acompanhe por horas sem precisar de reaplicação.

2. Essencial Exclusivo Masculino (Natura) – para o pai elegante e reservado

Com uma assinatura mais refinada, o Essencial Exclusivo Masculino traz um equilíbrio entre notas amadeiradas e toques especiados. A base é intensa, mas a saída fresca traz leveza, o que o torna um perfume versátil — funciona tanto no dia a dia quanto em eventos mais formais.

É uma boa pedida para pais que gostam de elegância discreta, que não querem chamar atenção pelo excesso, mas sim pelo bom gosto. A performance é consistente, com boa projeção nas primeiras horas e fixação duradoura.

3. Eudora Impression (Eudora) – para o pai que quer transmitir autoridade

Com uma combinação de couro, âmbar e especiarias, o Eudora Impression entrega uma fragrância intensa, de perfil mais noturno, mas que também pode ser usada durante o dia com moderação. É uma escolha interessante para pais que ocupam cargos de liderança ou gostam de aromas que reforcem presença.

A embalagem elegante e a fragrância robusta fazem do Impression uma opção com cara de presente importante. Fixa bem e tem projeção suficiente para marcar presença sem exagero.

4. Quasar Brave (O Boticário) – para o pai esportivo e moderno

Mais fresco e com pegada energizante, o Quasar Brave aposta em notas aromáticas e verdes, com um fundo amadeirado leve. É ideal para pais ativos, que praticam esportes ou preferem fragrâncias mais limpas e revigorantes.

A leveza da fragrância não compromete sua duração: ainda que mais suave, o Quasar Brave entrega frescor por várias horas. Um perfume funcional, que agrada especialmente em dias quentes ou em momentos de lazer.

5. Kaiak Aventura (Natura) – para o pai que ama natureza e liberdade

Com uma proposta aquática e vibrante, o Kaiak Aventura combina notas cítricas, herbais e aquosas, resultando num perfume leve, mas com personalidade. É uma boa escolha para pais que valorizam o ar livre, que se sentem melhor em contato com a natureza ou que mantêm um estilo de vida descomplicado.

A fragrância evoca sensação de movimento, liberdade e vitalidade. É funcional para uso diário e tem uma performance digna para sua proposta mais leve e casual.