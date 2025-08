3 perfumes de O Boticário são bem parecidas com o importado e vão te deixar com 'cheiro de mulher rica' pagando menos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Perfumes nacionais conseguem entregar uma experiência olfativa similar à de fragrâncias internacionais — com preço mais acessível e ótima fixação

Quem ama perfume sabe que nem sempre é preciso investir em fragrâncias importadas para se destacar pelo cheiro. No Brasil, marcas como O Boticário vêm desenvolvendo opções que impressionam não só pela qualidade, mas também pela similaridade com perfumes renomados lá de fora.

A experiência de usar um bom perfume vai além do aroma: trata-se de como ele se comporta na pele, do rastro que deixa quando você passa, da identidade que comunica sem uma palavra sequer. E, nessa categoria de perfumes que remetem à sofisticação e luxo — o chamado "cheiro de mulher rica" —, alguns nacionais cumprem bem esse papel.

Com notas bem construídas, boa performance e identidade olfativa próxima de ícones da perfumaria internacional, essas fragrâncias conseguem entregar presença marcante com um custo-benefício mais acessível. A seguir, listamos três perfumes de O Boticário que têm sido comparados a importados famosos e são ótimos aliados para quem busca elegância, feminilidade e sofisticação no dia a dia.

1. Glamour Diva – parecido com La Vie Est Belle (Lancôme)

Com notas doces, florais e envolventes, o Glamour Diva é frequentemente comparado ao La Vie Est Belle, da Lancôme. A doçura do perfume é equilibrada com nuances frutadas e um fundo mais quente, o que o torna uma opção confortável para o dia a dia e, ao mesmo tempo, ideal para eventos sociais.

A projeção é delicada, mas marcante — aquele tipo de perfume que anuncia sua presença sem ser invasivo. Para quem gosta de perfumes adocicados, femininos e com assinatura olfativa forte, essa é uma das opções que mais se aproximam do perfil luxuoso das fragrâncias francesas.

2. Lily Lumière – lembra J'adore (Dior)

O Lily Lumière tem uma construção floral sofisticada que lembra o DNA do J'adore, da Dior. A nota de lírio é a protagonista, mas surge acompanhada de flores brancas e toques luminosos que trazem frescor e elegância.

Apesar de ser um floral, ele tem uma estrutura que segura bem na pele e exala delicadamente ao longo do dia, sem desaparecer rápido. É o tipo de perfume que transmite leveza e elegância — ótimo para quem busca um aroma refinado e feminino sem precisar gastar tanto quanto em uma fragrância importada.

3. Make B. Gold – alternativa ao Good Girl (Carolina Herrera)

Com um frasco dourado e design que já remete ao glamour, o Make B. Gold é um dos perfumes mais marcantes de O Boticário. Ele costuma ser comparado ao Good Girl, de Carolina Herrera, por sua combinação de notas doces com toques amadeirados e florais intensos.

Ideal para noites ou dias mais frios, é um perfume de presença que projeta bem e tem boa fixação. Para quem gosta de aromas intensos, sensuais e com aquela pegada de poder, é uma escolha que transmite confiança — e tem tudo a ver com o conceito de "cheiro de mulher rica".