Kolene e Camilla de Lucas lançam linha com óleos africanos para cabelos crespos e cacheados

A coleção combina óleos africanos a uma tecnologia bioestimuladora de crescimento, que promete fios mais fortes, entre outros benefícios

A Kolene, marca da Flora, anunciou o lançamento da linha Kolene Nutri Bond by Camilla de Lucas, criada especialmente para cabelos com curvaturas.

A novidade, que chega ao mercado traz em sua composição óleos africanos combinados com tecnologia bioestimuladora — fórmula que, segundo a empresa, proporciona cinco vezes mais resistência à quebra, nutrição por até 48 horas e 50% menos frizz.

Cocriada com a influenciadora Camilla de Lucas, a linha foi inspirada em uma viagem à África do Sul, onde a equipe da marca e a criadora de conteúdo mergulharam em referências culturais e ingredientes tradicionais usados nos cuidados capilares ancestrais.

O portfólio inclui shampoo, supercondicionador 2 em 1, máscara com efeito teia, leave-in com proteção térmica e ação anti-encolhimento, além da goma ultraformatadora, que, de acordo com a marca, garante até 96 horas de definição e acelera o tempo de secagem.

De acordo com Cintia Fuchs, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Flora, o projeto foi construído a partir da escuta das consumidoras e de uma pesquisa sobre tendências e ativos de origem africana.

“Juntamente com a Camilla, nossa equipe analisou tendências e ingredientes tradicionais da África, selecionando os óleos eficientes para potencializar resultados reais no dia a dia. A tecnologia bioestimuladora foi desenvolvida a partir da combinação de poderosos ativos, que possuem propriedades nutritivas e funcionam como um booster para bioestimular o crescimento dos fios tornando-os mais fortes e saudáveis”, explicou.

Os óleos africanos presentes nas fórmulas têm como função formar um filme protetor ao redor dos fios, o que facilita o desembaraço, melhora a elasticidade e contribui para a maciez e hidratação prolongada.

A proposta da linha é oferecer brilho, maleabilidade e controle de volume e frizz, mesmo em condições de alta umidade.

Segundo Paula Machado, gerente executiva de marketing da marca, o desenvolvimento do projeto envolveu uma análise detalhada das necessidades das consumidoras e uma troca criativa com Camilla.

“Esse lançamento é resultado de uma análise profunda das principais necessidades das consumidoras crespas e cacheadas e de uma parceria genuína com a Camilla, que contribuiu com sua vivência e conhecimento. A viagem à África do Sul foi fundamental para, além de inspirar os ativos e a narrativa da linha, enaltecer um conhecimento ancestral pouco mencionado no mercado de Hair no Brasil. Nosso desafio foi conectar o poder e história por trás de óleos seculares à tecnologias super relevantes para as consumidoras com curvaturas e pouco ofertadas no mercado massivo, como a Ação Anti-encolhimento e o Acelerador de Secagem”, afirmou.

Para Camilla de Lucas, a linha representa mais do que um lançamento de produtos — é também um símbolo de representatividade.

“Para mim, essa linha vai além de produtos para cabelos: ela foi criada para entregar autoestima, representatividade e a valorização dos nossos cabelos naturais. Estar ao lado de Kolene é mostrar que é possível unir tradição, inovação e ancestralidade em produtos que conversam diretamente com a realidade de quem tem fios com curvatura”, declarou.

Os produtos da linha Kolene Nutri Bond by Camilla de Lucas estarão disponíveis em perfumarias, farmácias e e-commerces, com preços que variam entre R$ 17,50 e R$ 39,00.





