fechar
Cabelo | Notícia

Kolene e Camilla de Lucas lançam linha com óleos africanos para cabelos crespos e cacheados

A coleção combina óleos africanos a uma tecnologia bioestimuladora de crescimento, que promete fios mais fortes, entre outros benefícios

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/10/2025 às 11:00
Kolene lança linha com óleos africanos assinada por Camilla de Lucas
Kolene lança linha com óleos africanos assinada por Camilla de Lucas - Divulgação/Kolene

Clique aqui e escute a matéria

A Kolene, marca da Flora, anunciou o lançamento da linha Kolene Nutri Bond by Camilla de Lucas, criada especialmente para cabelos com curvaturas.

A novidade, que chega ao mercado traz em sua composição óleos africanos combinados com tecnologia bioestimuladora — fórmula que, segundo a empresa, proporciona cinco vezes mais resistência à quebra, nutrição por até 48 horas e 50% menos frizz.

Cocriada com a influenciadora Camilla de Lucas, a linha foi inspirada em uma viagem à África do Sul, onde a equipe da marca e a criadora de conteúdo mergulharam em referências culturais e ingredientes tradicionais usados nos cuidados capilares ancestrais.

O portfólio inclui shampoo, supercondicionador 2 em 1, máscara com efeito teia, leave-in com proteção térmica e ação anti-encolhimento, além da goma ultraformatadora, que, de acordo com a marca, garante até 96 horas de definição e acelera o tempo de secagem.

De acordo com Cintia Fuchs, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Flora, o projeto foi construído a partir da escuta das consumidoras e de uma pesquisa sobre tendências e ativos de origem africana.

“Juntamente com a Camilla, nossa equipe analisou tendências e ingredientes tradicionais da África, selecionando os óleos eficientes para potencializar resultados reais no dia a dia. A tecnologia bioestimuladora foi desenvolvida a partir da combinação de poderosos ativos, que possuem propriedades nutritivas e funcionam como um booster para bioestimular o crescimento dos fios tornando-os mais fortes e saudáveis”, explicou.

Os óleos africanos presentes nas fórmulas têm como função formar um filme protetor ao redor dos fios, o que facilita o desembaraço, melhora a elasticidade e contribui para a maciez e hidratação prolongada.

A proposta da linha é oferecer brilho, maleabilidade e controle de volume e frizz, mesmo em condições de alta umidade.

Segundo Paula Machado, gerente executiva de marketing da marca, o desenvolvimento do projeto envolveu uma análise detalhada das necessidades das consumidoras e uma troca criativa com Camilla.

“Esse lançamento é resultado de uma análise profunda das principais necessidades das consumidoras crespas e cacheadas e de uma parceria genuína com a Camilla, que contribuiu com sua vivência e conhecimento. A viagem à África do Sul foi fundamental para, além de inspirar os ativos e a narrativa da linha, enaltecer um conhecimento ancestral pouco mencionado no mercado de Hair no Brasil. Nosso desafio foi conectar o poder e história por trás de óleos seculares à tecnologias super relevantes para as consumidoras com curvaturas e pouco ofertadas no mercado massivo, como a Ação Anti-encolhimento e o Acelerador de Secagem”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para Camilla de Lucas, a linha representa mais do que um lançamento de produtos — é também um símbolo de representatividade.

“Para mim, essa linha vai além de produtos para cabelos: ela foi criada para entregar autoestima, representatividade e a valorização dos nossos cabelos naturais. Estar ao lado de Kolene é mostrar que é possível unir tradição, inovação e ancestralidade em produtos que conversam diretamente com a realidade de quem tem fios com curvatura”, declarou.

Os produtos da linha Kolene Nutri Bond by Camilla de Lucas estarão disponíveis em perfumarias, farmácias e e-commerces, com preços que variam entre R$ 17,50 e R$ 39,00.


 

Leia também

O novo Halloween: menos fantasia, mais tendência
MAQUIAGEM

O novo Halloween: menos fantasia, mais tendência
Avon destina lucro de linha de produtos em prol do cuidado com a saúde das mamas
OUTUBRO ROSA

Avon destina lucro de linha de produtos em prol do cuidado com a saúde das mamas

Compartilhe

Tags