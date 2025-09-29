Cabelo liso com brilho de capa de revista: 4 segredos de salão que funcionam
Com essas técnicas de salão, é possível transformar cabelos lisos comuns em fios dignos de capa de revista, com brilho intenso e movimento natural
Ter um cabelo liso, sedoso e com brilho digno de capa de revista é o sonho de muitas pessoas.
Mas para alcançar esse efeito, não basta apenas passar a chapinha ou a escova. O segredo está em cuidados específicos, técnicas profissionais e produtos certos, que transformam os fios sem agredi-los.
1. Escolha dos produtos certos
O primeiro passo para um cabelo liso com brilho impecável é investir em produtos de qualidade. Shampoos e condicionadores ricos em proteínas, silicones e óleos ajudam a selar a cutícula, refletindo melhor a luz natural dos fios.
Produtos leves evitam que o cabelo fique pesado ou oleoso, garantindo movimento e luminosidade ao mesmo tempo.
2. Secagem adequada
O modo como o cabelo é seco interfere diretamente no resultado final. Profissionais recomendam começar com um jato de ar quente para modelar e finalizar com ar frio para fechar a cutícula, intensificando o brilho.
Além disso, secar os fios completamente antes da chapinha evita frizz e aparência opaca.
3. Proteção térmica e finalizadores
Antes de qualquer ferramenta de calor, é fundamental aplicar um protetor térmico para proteger os fios de danos e ressecamento.
Após a escova ou chapinha, o uso de óleos leves ou séruns ajuda a selar as pontas, controlar frizz e dar um acabamento sedoso e reflexivo, como o de cabelo de modelo de revista.
4. Hidratação constante
Nenhum cabelo liso mantém brilho sem hidratação. Máscaras nutritivas ou tratamentos semanais repõem a água e os nutrientes perdidos, fortalecem os fios e proporcionam um toque macio ao longo do dia.
Com hidratações regulares, o cabelo se mantém saudável, alinhado e pronto para qualquer look.