Cabelo liso com brilho de capa de revista: 4 segredos de salão que funcionam

Com essas técnicas de salão, é possível transformar cabelos lisos comuns em fios dignos de capa de revista, com brilho intenso e movimento natural

Ter um cabelo liso, sedoso e com brilho digno de capa de revista é o sonho de muitas pessoas.

Mas para alcançar esse efeito, não basta apenas passar a chapinha ou a escova. O segredo está em cuidados específicos, técnicas profissionais e produtos certos, que transformam os fios sem agredi-los.

1. Escolha dos produtos certos

O primeiro passo para um cabelo liso com brilho impecável é investir em produtos de qualidade. Shampoos e condicionadores ricos em proteínas, silicones e óleos ajudam a selar a cutícula, refletindo melhor a luz natural dos fios.

Produtos leves evitam que o cabelo fique pesado ou oleoso, garantindo movimento e luminosidade ao mesmo tempo.

2. Secagem adequada

O modo como o cabelo é seco interfere diretamente no resultado final. Profissionais recomendam começar com um jato de ar quente para modelar e finalizar com ar frio para fechar a cutícula, intensificando o brilho.

Além disso, secar os fios completamente antes da chapinha evita frizz e aparência opaca.

3. Proteção térmica e finalizadores

Antes de qualquer ferramenta de calor, é fundamental aplicar um protetor térmico para proteger os fios de danos e ressecamento.

Após a escova ou chapinha, o uso de óleos leves ou séruns ajuda a selar as pontas, controlar frizz e dar um acabamento sedoso e reflexivo, como o de cabelo de modelo de revista.

4. Hidratação constante

Nenhum cabelo liso mantém brilho sem hidratação. Máscaras nutritivas ou tratamentos semanais repõem a água e os nutrientes perdidos, fortalecem os fios e proporcionam um toque macio ao longo do dia.

Com hidratações regulares, o cabelo se mantém saudável, alinhado e pronto para qualquer look.



